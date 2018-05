Trotz des vergleichsweise starken Wirtschaftswachstums und steigender Steuereinnahmen will der Bund Medienberichten zufolge seine Investitionen mittelfristig senken. Wie "Süddeutsche Zeitung" und "Handelsblatt" berichten, soll die Summe im kommenden Jahr zunächst auf 37,9 Milliarden Euro steigen und dann bis 2022 auf 33,5 Milliarden Euro fallen. Die Zeitungen berufen sich auf eine Vorlage von Finanzminister Olaf Scholz, die am Mittwoch im Bundeskabinett präsentiert werden soll.

Die große Koalition hatte bei ihrem Amtsantritt Mitte März erklärt, Straßen, Schienen, Netze und Bildungseinrichtungen auszubauen, Investitionen in die medizinische Versorgung sowie in die Digitalisierung sollten befördert werden. In der konkreten Haushalts- und Finanzplanung finde sich dieses Versprechen "nur bedingt wieder", schreibt die "Süddeutsche Zeitung".

Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Scholz die Gesamtausgaben des Bundes in diesem Jahr im Vergleich zu 2017 um 3,1 Prozent auf 341 Milliarden Euro steigen lassen will. Bis 2022 sollen es 368 Milliarden Euro werden. Dennoch soll der Bund weiter keine neuen Schulden machen. (Reuters, Tsp)