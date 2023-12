Haushaltsstreit in der Regierung Wie weit gehen die Liberalen? 

Es gibt FDPler, die von Beginn gegen die Ampelkoalition waren. Wie Matthias Nölke, Kämmerer der Stadt Kassel, Initiator der Mitgliederbefragung über den Verbleib der FDP in der Koalition. Am Donnerstag hat er rund 600 Unterschriften an den Bundesgeschäftsführer der FDP, Michael Zimmermann, übergeben. Die „Süddeutsche Zeitung“ und der „Spiegel“ schickten Reporter, Fernsehteams waren vor Ort.