Hitze in Deutschland Wohnungslosenhilfe fordert besseren Schutz von Obdachlosen

Angesichts der hohen Temperaturen in Deutschland hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe die Kommunen aufgefordert, in ihren Hitzeschutzplänen die Situation von wohnungslosen Menschen stärker zu berücksichtigen.

„Die Lebensrealität von Obdachlosen wird nicht mitgedacht“, sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe).

Mit vielen Tipps zum Verhalten bei Hitze könnten Obdachlose nichts anfangen. Wichtig für Obdachlose seien zum Beispiel kostenlose Trinkwassermöglichkeiten und zugängliche kühle Räume.

Kritik: Kommunen vernachlässigen ihre Pflicht

Zugleich kritisierte Rosenke, das Thema Hitze werde in den Kommunen nicht systematisch angegangen. „Die Pflicht der Kommunen wird vielerorts nicht wirklich wahrgenommen“, sagte sie.

Viele Tagesaufenthalte seien nicht gut ausgestattet. Die gegenwärtige Hitze setze insbesondere wohnungslosen Menschen stark zu.

Viele Obdachlose befänden sich ohnehin in einem schlechten körperlichen Zustand und seien nicht krankenversichert. „Ihr Leben ist mit viel Druck und Stress verbunden“, sagte sie.

Am Samstag waren vor allem im Süden und Osten Deutschland hochsommerliche Temperaturen von über 30 Grad gemessen worden.

In Möhrendorf-Kleinseebach in Bayern wurde mit 38,8 Grad die bisher höchste Temperatur des Jahres in Deutschland erreicht. In Berlin kletterte das Thermometer auf 35 Grad. (AFP)