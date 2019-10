"Etwas ist grundlegend aus den Fugen geraten"

Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, sieht eine „Erosion der demokratischen Kultur“. Das Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen zeige, „dass in unserem politischen System etwas grundlegend aus den Fugen geraten ist“, sagte Knobloch am Sonntagabend in München. „Wo eine solche Partei Erfolge feiert, da gibt es ein Problem.“