Der Attentäter von Halle wird wohl Jahrzehnte in Haft bleiben - das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg verurteilte Stephan Balliet am Montag zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe sowie der Möglichkeit einer Sicherungsverwahrung. Die Richter erkannten zudem eine besondere Schwere der Schuld: Sollte das Urteil rechtskräftig werden, kann Balliet kaum vorzeitig nach 15 Jahren entlassen werden.

Der 28-Jährige ist des zweifachen Mordes, des Mordversuches unter anderem an Besuchern der Hallenser Synagoge und eines Döner-Imbisses, des Raubes, der Körperverletzung und der Volksverhetzung für schuldig befunden worden. Von einem "feigen Anschlag" sprach die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens am Montag bei der Urteilsverkündung.

Der Angeklagte reagierte am Montag zunächst ausdruckslos auf das Urteil. Im Prozess hat sich Balliet immer wieder als reueloser Antisemit zu erkennen gegeben: Er bekannte sich zu seinen Taten und versuchte, rechtsextreme Attentate zu glorifizieren.

Zum Ende der Sitzung soll Balliet einen Notizhefter auf einen der Nebenkläger geworfen haben - der Betroffene trug demnach eine Kippa. Den Vorfall bestätigte der Berliner Jurist Onur Özata, der Anwalt eines anderen Nebenklägers, dem Tagesspiegel. Sicherheitsbeamte packten Balliet sofort und führten ihn ab.

Balliet hatte am 9. Oktober 2019 mit Schusswaffen und Sprengstoff versucht, das Gotteshaus der Jüdischen Gemeinde von Halle an der Saale zu stürmen. Danach tötete er eine Frau und einen Mann, schoss auf Polizisten, verletzte auf der Flucht zahlreiche Menschen und raubte ein Auto. Seine Taten verbreitete er live mit einer Handykamera im Internet.

Stephan B. ist der wegen zweier Morde in Halle und des Attentats auf die örtliche Synagoge 2019 angeklagt worden. Ronny Hartmann/dpa

Die Richter folgten mit ihrem Urteil der Bundesanwaltschaft: Die Ankläger forderten eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Nebenkläger schlossen sich dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft weitgehend an.

Die Verteidigung des Angeklagten forderte kein konkretes Strafmaß, sondern ein "gerechtes Urteil", ihr Mandat sei zumindest vermindert schuldfähig. Ein in solchen Prozessen übliches Gutachten hatte Stephan Balliet zwar eine komplexe Persönlichkeitsstörung, aber volle Schuldfähigkeit attestiert.

Das OLG Naumburg verhandelte seit dem 21. Juli in Magdeburg, weil es in den Gerichtsgebäuden in Sachsen-Anhalt für einen derartigen Prozess nur dort genug Platz gibt. Die weltweit Aufsehen erregende Tat, die zahlreichen Zeugen, Nebenkläger und Reporter sowie die Coronavirus-Pandemie erforderten umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen.

Der mordende Antisemit aus dem Kinderzimmer

An den 25 Prozesstagen wurden 86 Zeugen und acht Gutachter gehört, 21 Anwälte vertragen die 45 Nebenkläger, zwei Verteidiger den Angeklagten. Angehörige der ermordeten Jana L. und Kevin S. kamen zu Wort, auch die Betroffenen, die sich am Tattag in der Synagoge und in einem nahen Döner-Imbiss aufhielten, dazu Polizisten sowie die Opfer des Autoraubs, den Balliet auf der Flucht begangen hatte.

Die Eltern und die Halbschwester des Angeklagten machten keine Aussagen vor Gericht. Letztlich blieb unklar, wie aus dem einsamen, unauffälligen Mann ein mordender Antisemit wurde. Über Jahre hatte sich Balliet meist im Kinderzimmer der Wohnung seiner Mutter zurückgezogen. Im Internet kommunizierte er mit Gleichgesinnten, die eingesetzten Waffen baute er nach Online-Anleitungen selbst.

Am 9. Oktober 2019 war der Attentäter mit Sprengsätzen und Waffen an der Synagoge in Halle vorgefahren. Er hatte Granaten auf das Gelände geworfen, die Pforte beschossen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 51 Menschen in der Synagoge aufgehalten, um Jom Kippur zu feiern. Balliet war wegen der massiven, verschlossenen Holztür nicht in der Lage, in die Synagoge vorzudringen. Auf der Straße davor hatte er die 40-jährige Passantin Jana L. und in einem nahen Döner-Lokal den 20-jährigen Kevin S. getötet.