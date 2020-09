Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU laut einer ersten Hochrechnung erneut stärkste Kraft in den Rathäusern geworden, während die SPD deutliche Verluste hinnehmen musste.

Die CDU von Ministerpräsident Armin Laschet kann nach dem Urnengang landesweit mit 36,2 Prozent der Stimmen rechnen.

Bei der NRW-Kommunalwahl 2014 hatte die CDU 37,5 Prozent erreicht und die SPD (31,4 Prozent) klar auf den zweiten Platz verwiesen. Die SPD kam bei der Wahl am Sonntag nur noch auf 23,7 Prozent. Die Grünen können sich hingegen auf 19,1 Prozent verbessern, bleiben damit aber hinter der SPD.

Die FDP kommt auf 4,3 Prozent (2014: 4,7 Prozent), die Linke auf 3,7 Prozent (2014: 4,7 Prozent). Zulegen kann laut Prognose die AfD, die auf 5,9 Prozent kommt (2014: 2,6 Prozent).

Bei der Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland waren am Sonntag rund 14 Millionen Bürger aufgerufen, die Stadträte und Kreistage sowie Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte neu zu wählen. Wegen der Corona-Auflagen bei dem Urnengang bildeten sich vielerorts vor den Wahllokalen lange Schlangen.

Köln: Reker muss wohl in die Stichwahl

In Köln deutet sich eine Stichwahl zwischen Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und ihrem SPD-Herausforderer Andreas Kossiski an. Reker erhielt nach der Prognose des WDR am Sonntag 48,5 Prozent der Stimmen - damit hätte sie die absolute Mehrheit knapp verfehlt. Kossiski erhielt der Prognose zufolge 24 Prozent der Stimmen, Jörg Detjen von der Linken 7 Prozent.

Reker ist seit 2015 im Amt. Die parteilose Politikerin wurde bei der Wahl von der CDU und den Grünen unterstützt. Die FDP, die die Kandidatur beim ersten Mal ebenfalls unterstützt hatte, war nicht mehr an ihrer Seite. Befragungen vor der Wahl hatten angedeutet, dass Reker womöglich schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen könnte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auch bei der Oberbürgermeisterwahl in Dortmund zeichnet sich eine Stichwahl ab. Der SPD-Kandidat Thomas Westphal kommt auf 35,5 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat von der CDU, Andreas Hollstein, erhielt 25,0 Prozent. Die einstige Grünen-Landesvorsitzende Daniela Schneckenburger (Grüne) kommt auf 23,0 Prozent. Damit ist noch nicht klar, wer gegen Westphal antreten wird. Bei einer Stichwahl würden die Bürger Dortmunds in 14 Tagen erneut an die Urnen gerufen. Dortmund ist mit rund 588 000 Einwohnern die größte Stadt Westfalens und die drittgrößte Nordrhein-Westfalens.

Bei den Bürgermeisterwahlen in Nordrhein-Westfalen ist für einen Sieg im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erforderlich. Anderenfalls fällt die Entscheidung zwischen den beiden erstplatzierten Kandidaten in einer Stichwahl am 27. September. Dann reicht die einfache Mehrheit.

Höhere Wahlbeteiligung als bei der Europawahl



Bei den Kommunalwahlen zeichnete sich insgesamt eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der Europawahl im vergangenen Jahr. Vor den Wahllokalen bildeten sich zum Teil lange Schlangen. Um 16 Uhr hatten 44,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie ein Sprecher des NRW-Innenministeriums in Düsseldorf mitteilte. Bei der Europawahl waren es 42,7 Prozent.

Bei der bundesweit größten Wahl dieses Jahres waren rund 14 Millionen Bürger des einwohnerstärksten Bundeslands aufgerufen, die Stadträte und Kreistage sowie Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte neu zu wählen.

Der Urnengang an Rhein und Ruhr wird auch als Stimmungstest für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef... Foto: dpa

In Lünen stellte die Stadt wegen des großen Interesses und langer Warteschlangen am Sonntag kurzfristig weitere Wahlkabinen auf. Die Stadt hatte die Zahl der Wahlräume um etwa zwei Drittel auf 23 reduziert, denn viele Wahlräume hätten in Zeiten der Corona-Pandemie nicht genügend Platz geboten.

In Oberhausen berichtete eine 76-jährige Wählerin von einer Wartezeit von fast einer halben Stunde. In Düsseldorf seien es nur zehn Minuten gewesen, meldete eine 49-Jährige. Ein dpa-Reporter wartete an seinem Wahllokal in Bochum fast 45 Minuten.

Wahl gilt als Stimmungstest für Laschet

Der Urnengang an Rhein und Ruhr wird auch als Stimmungstest für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef Armin Laschet gewertet. Der Aachener will im Dezember CDU-Bundesvorsitzender werden und gilt als möglicher Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr.

Sein Name steht zwar auf keinem einzigen Wahlzettel. Eigentlich taugt eine Kommunalwahl auch nur schlecht als Stimmungsbarometer für die Landesregierung und ihren Chef. Doch Laschet hebt als Eignungsnachweis für seine Bewerbung um CDU-Vorsitz und, perspektivisch, das Kanzleramt gerne selbst hervor, dass er als einziger der drei CDU-Kandidaten schon eine Wahl gewonnen hat. Was Wunder, wenn dieser Wahlgang nun als Fingerzeig auf seine aktuellen Siegerqualitäten gewertet wird.

Nimmt man das größte Bundesland als Ganzes, stehen Laschets Karten nicht schlecht. Die traditionelle Umfrage knapp zwei Wochen vor der Wahl im Auftrag des WDR und mehrerer großer Lokalzeitungen sah die CDU trotz einiger Verluste im Vergleich zum Juni stabil auf Platz eins. Stünde statt der Kommunal- eine Landtagswahl an, bekäme Laschets Partei demnach 34 Prozent.

Lesen Sie als Tagesspiegel-Plus-Abonnent ausführliche Analysen zur Wahl:

Auch für andere Parteien ist die einzige größere Wahl dieses Jahres spannend, wenn auch aus höchst gegenläufigen Gründen: Robert Habeck und Annalena Baerbock können mit einem Schub für grüne Regierungsansprüche rechnen. Dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hingegen droht ein Rückschlag aus dem Land, in dem seine Partei über Jahrzehnte als unschlagbar galt.

Schon in den Landeszahlen ist zugleich ein Trend erkennbar, den die Demoskopen auch für die Kommunalwahl ausmachen: Die Grünen können zum Teil mit sehr kräftigem Zuwachs rechnen: Sie überholen derzeit mit 22 Prozent sogar knapp die SPD (21 Prozent), die einstige Alleinherrscherin im Rhein- und Ruhr- Revier.

Alle anderen Parteien, auch die mitregierende FDP mit gerade mal 7 Prozent, dümpeln bei schwach einstelligen Werten. Auch bei den Liberalen spielt der Bundestrend hinein; dazu kommt, dass Schulministerin Yvonne Gebauer in der Coronakrise viel Kritik auf sich zieht. Die Liberalen hoffen in NRW auf ein Ende des Abwärtstrends.

Lesen Sie auch zum Thema:

Die Kommunalwahlen am Sonntag fanden unter besonderen Corona-Vorkehrungen statt. So herrschte in allen Wahllokalen Maskenpflicht und 1,5 Meter Mindestabstand. Wähler wurden gebeten, zum Ankreuzen ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Wegen der Pandemie verzeichneten viele NRW-Städte im Vorfeld eine hohe Zahl an Briefwahlanträgen. Der Anteil der Briefwähler könnte daher sogar auf einen neuen Rekordwert steigen. Bei der NRW-Kommunalwahl vor sechs Jahren lag er bei 26,5 Prozent.

Die hohe Nachfrage nach der Briefwahl lasse auch insgesamt auf eine höhere Wahlbeteiligung hoffen, sagte ein Sprecher des Städte- und Gemeindebunds. Dazu trage auch bei, dass die politische Stimmung im Land stärker aufgeladen sei als bei früheren Wahlen.

Mehr zum Thema Kommunalwahlen in NRW Der SPD laufen im Ruhrgebiet nicht die Arbeiter davon - es gibt immer weniger

„Corona, Klimaschutz, Extremismus - wir haben es mit deutlich mehr polarisierenden Themen zu tun“, sagte der Sprecher. Allerdings findet diesmal keine weitere Wahl parallel statt wie noch 2014, als gleichzeitig das Europaparlament gewählt wurde. Außerdem bestehe noch die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. (Tsp, AFP, dpa)