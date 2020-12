Mit weiterhin hohen Infektionszahlen in Deutschland werden die Rufe nach einem härteren Lockdown aus der Politik immer lauter. So trat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag am Mittwoch in einem emotionalen Appell erneut für einen härteren Lockdown ein. „Die Zahl der Kontakte ist zu hoch. Die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend“, mahnte die Kanzlerin in ihrer Rede.

„Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun“. Zuvor hat Merkel immer wieder auf bundesweit schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gedrängt.

Nach dem Willen der Kanzlerin sollen Geschäfte nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar schließen, soll Fernunterricht stattfinden und sollen Hotels geschlossen bleiben. Zudem sollten die Weihnachtsferien bundesweit bereits ab dem 16. Dezember beginnen. Damit folgt die Kanzlerin weitgehend den Empfehlungen der Nationalakademie Leopoldina, die am Dienstag einen bundesweit harten Lockdown empfohlen hat – allerdings bereits ab dem 24. Dezember.

Im Gespräch ist ein weiterer Corona-Gipfel mit den 16 Ministerpräsidenten am kommenden Sonntag oder Montag. Ein Befürworter strikterer Maßnahmen ist ebenfalls NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): Weil Deutschland sich „in einer dramatischen Lage“ befinde, sei es erforderlich, den Empfehlungen der Nationalakademie zu folgen.

Konkret spricht sich Laschet für einen zweiwöchigen Lockdown ab dem 27. Dezember aus, um die Zahl der Corona-Neuinfektionen zu senken.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von NRW, spricht sich für einen zweiwöchigen "Jahresend-Lockdown" ab dem 27. Dezember aus. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Schließung nicht-lebensnotwendiger Geschäfte vom 24. Dezember bis zum 10. Januar. Die geplanten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für Weihnachten will er für sein Bundesland jedoch nicht zurücknehmen. Weihnachten sei das „Fest der Hoffnung und der Familie“, keiner solle an Weihnachten allein sein müssen. Die für Silvester geplanten Lockerungen hat die bayerische Landesregierung jedoch gekippt: damit dürfen nach Weihnachten nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen.

Silvester-Lockerungen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen bereits gekippt

Bund und Länder haben sich ursprünglich darauf geeinigt, private Treffen über Weihnachten und Silvester mit 10 Personen aus verschiedenen Haushalten zu erlauben – Kinder bis 14 Jahre nicht miteingerechnet. Seit Mittwoch gilt eine allgemeine Ausgangsbeschränkung in ganz Bayern, Menschen dürfen ihre eigene Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert verschärfte Corona-Maßnahmen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Auch Rheinland-Pfalz hat angesichts der angespannten Corona-Lage die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über Silvester gekippt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilte mit, für Silvester werde es keine Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen geben.

Die thüringische Landesregierung will die Corona-Maßnahmen ebenfalls über Weihnachten und Silvester nicht lockern. Laut Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sei die Situation in dem Bundesland besorgniserregend.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In Sachsen, dem Bundesland mit vergleichsweise hohen Infektionszahlen, ist Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bereits am Dienstag mit der Verkündung eines harten Lockdowns vorgeprescht: Ab kommender Woche schließen Schulen, Kitas, Horte und der Einzelhandel – mit Ausnahme von lebensnotwendigen Geschäften wie Supermärkten.

Für ähnliche Forderungen sprach sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) aus: Er forderte am Mittwoch im Kieler Landtag mit den Worten „Wir dürfen nicht warten“ einen harten Lockdown nach Weihnachten.

Zudem kündigte Günther ein Verbot für Alkoholausschank in der Öffentlichkeit in dem Bundesland an. Weitere konkrete Maßnahmen nannte Günther nicht. Bisher kommt Schleswig-Holstein mit seinen niedrigen Infektionszahlen vergleichsweise gut durch die Pandemie. Uneinig sind sich Bund und Länder bei der Frage, ob die Weihnachtsferien bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden sollten.

Mehr zum Thema Merkels hochemotionale Bundestagsrede Sie drängt, sie fleht – fast schon verzweifelt

Während Kanzlerin Merkel für den früheren Beginn der Weihnachtsferien ist, will zum Beispiel Niedersachsen die Schulen auch weiterhin bis zum 18. Dezember geöffnet lassen, wie Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte. In Sachsen hingegen schließen die Schulen bereits ab Montag und in Bayern müssen Schüler ab kommender Woche nicht mehr in die Schule kommen. (dpa, AFP, epd, Reuters)