Die für diesen Sonnabend angekündigte "bundesweite" Demonstration von Linksradikalen in Leipzig bereitet den Sicherheitsbehörden Sorgen. "Wir gehen von einem enormen Risiko aus, dass es zu Straftaten kommt", sagte ein hochrangiger Experte am Freitag dem Tagesspiegel. Zu befürchten seien Angriffe auf die Polizei sowie Sachbeschädigungen an öffentlichen Einrichtungen auch jenseits der Demonstration, bis hin zu Brandanschlägen. Erwartet werden ungefähr 3000 Autonome und andere Linksextremisten. "Die meisten werden gewaltorientiert sein", sagte der Sicherheitsexperte. Sollte die Prognose zutreffen, würde etwa ein Drittel der vom Verfassungsschutz als gewaltorientierte eingestuften Linksextremisten in Leipzig auflaufen.

Dementsprechend bereitet sich die sächsische Polizei mit einem Großaufgebot auf den Einsatz am Sonnabend vor. Kräfte der Bundespolizei und Einheiten aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen werden die sächsischen Beamten am Wochenende unterstützen. Außerdem stehen der Einsatzleitung mehrere Wasserwerfer zur Verfügung, wie die Leipziger Polizei mitteilte. Die Veranstalter der Demonstrationen kritisierten den angekündigten Großeinsatz der Polizei. „Das erweckt den Eindruck, dass man uns nicht als normale Demonstrierende behandelt, die für ein legitimes Anliegen auf die Straße gehen. Vielmehr versucht man antifaschistisches Engagement in eine Ecke zu rücken, die vom Rest der Gesellschaft abgespalten ist“, sagte der Sprecher des Bündnisses, Tom Mendel, der "Leipziger Volkszeitung". Mendel versicherte, dass von der Demonstration am Sonnabend keine Gewalt ausgehen würde, man sich "aber auch nicht von der Polizei spalten" lasse.

Die Angeklagten sollen Rechtsextremisten misshandelt haben

Die Szene sei wegen des Verfahrens gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte "hochemotionalisiert", hieß es in Sicherheitskreisen. Am Oberlandesgericht Dresden hatte vergangene Woche der Prozess gegen die Gruppe begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein und in Sachsen und Thüringen gewaltsame Attacken auf Rechtsextremisten verübt zu haben. Bei den Angriffen wurden mehrere Rechte verletzt, einige schwer.

Die Autonomen fahren seit Monaten die Kampagne "Free Lina". Die in Untersuchungshaft sitzende Frau wird zu einer Ikone der Antifa stilisiert. Im Aufruf zur Demonstration in Leipzig, veröffentlicht auf der linksextremen Internetplattform "de.indymedia.org", wird zu Spenden "für Lina" und einen Mitangeklagten aufgerufen. "Antifaschist:innen" würden zunehmend kriminalisiert und Engagement gegen Rechts "staatlich und medial diskreditiert", heißt es. Im Aufruf wird zudem der AfD wie auch der CDU eine "Diskursverschiebung nach rechts" vorgeworfen. Die Emotionalisierung der Szene zeigt sich auch in der Forderung nach "Entnazifizierung der deutschen Sicherheitsbehörden" und der Ankündigung, "wir werden auch in Zukunft den antifaschistischen Selbstschutz organisieren".

Jahr für Jahr Krawalle und Brandanschläge

Unter dem Motto "Wir sind alle Linx", in Anspielung auf die Soko LinX, die das Landeskriminalamt Sachsen 2019 zur Bekämpfung linksextremer Gewalt gegründet hat, wollen die Demonstranten am Sonnabend von 14 Uhr an vom Johannisplatz im Zentrum der Messestadt bis zum Connewitzer Kreuz laufen. Der Stadtteil Connewitz gilt als eine der Hochburgen der autonomen Szene in der Bundesrepublik. Nach Tagesspiegel-Informationen haben linke Gruppierungen aus Berlin, Hamburg, Kassel, Erfurt und Frankfurt am Main ihr Kommen angekündigt. Organisiert werden gemeinsame Anreisen mit dem Zug, aus einigen Städten werden eigens gecharterte Reisebusse in die größte sächsische Stadt fahren.

Rechtsextreme wollen auch nach Leipzig kommen

Eine weitere Gefahr könnte am Sonnabend allerdings von ganz anderer Seite ausgehen. Vereinzelt rufen rechtsextreme Gruppierungen über die sozialen Netzwerke dazu auf, ebenfalls nach Leipzig zu kommen, um sich der "Antifa entgegenzustellen", wie es in mehreren Posts heißt. So kursiert ein Appell mit der Parole "Defend Leipzig" in einer Gruppe, die sich "Anti-Antifa" nennt. Zusätzlich wird eine Deutschlandkarte mit den Abreisepunkten der linken Demonstranten geteilt. Darunter findet sich in einem Satz unterschwellig die Aufforderung, schon die Anreise der Autonomen nach Leipzig zu sabotieren: "Wir weisen darauf hin, dass man grundlos keine Notbremse betätigen darf. Der Zug kann sonst nicht losfahren", ist dort zu lesen.

Leipzig ist eine Hochburg der Autonomen, Jahr für Jahr gibt es Krawalle bei Demonstrationen und Brandanschläge auf Fahrzeuge. In einem Bekennerschreiben zur Zündelei an sieben Geländewagen der Bundeswehr in der Silvesternacht 2020 wurde "Freiheit für Lina" gefordert. Die Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Polizei registrierte allein 2020 in Leipzig insgesamt 28 linksextreme Brandstiftungen. Nur ein Fall wurde aufgeklärt. Aber auch Rechtsextremisten sind eine Gefahr für Leipzig. Im Januar 2016 überfielen bis zu 300 Neonazis den linken Szenestadtteil Connewitz. Die Angreifer griffen Passanten an, demolierten Autos sowie Geschäfte und zündeten einen Sprengsatz in einem Dönerimbiss.