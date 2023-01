Hunderte Aktivisten bei Protestzug Abrissarbeiten in Lützerath sollen beginnen

Massive Kräfte der Polizei haben am Donnerstag die Räumung des Dorfes Lützerath im Braunkohle-Revier in Nordrhein-Westfalen vorangetrieben. Die Beamten räumten Gebäude und zerstörten von Besetzern errichtete Holz-Hütten, berichteten Augenzeugen.

Die Polizei kündigte für diesen Donnerstag Abriss- und Baumfällarbeiten an. Durchgeführt werden diese von RWE, dem Konzern gehört die Ortschaft. Wenn die Polizei einen Bereich für gesichert erkläre, werde man mit den Arbeiten beginnen, sagte ein RWE-Sprecher.

„Sicherheit für alle Beteiligten hat dabei oberste Priorität.“ Wo die Abrissarbeiten sein werden, wollte er nicht sagen. Massive Gebäude werden aber wohl noch nicht so schnell von Abrissarbeiten betroffen sein, weil dort noch Menschen sind. Bereits am Mittwoch war ein erstes Baumhaus abgebaut und Bäume gefällt worden. Diese Arbeiten gingen am zweiten Tag der Räumung weiter.

Prominente Unterstützung

Zur Unterstützung der Proteste will offenbar die bekannte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nach Lützerath kommen. Sie werde am Samstag erwartet, sagte Luisa Neubauer. Die deutsche Klimaaktivistin nahm am Donnerstag an einem Demonstrationszug vom Erkelenzer Ortsteil Keyenberg in Richtung des etwa vier Kilometer entfernten Lützerath teil.

Nach Schätzung der Polizei beteiligten sich daran etwa 800 Menschen. Die Aktion wurde von mehreren Initiativen unterstützt. Die Fridays-for-Future-Aktivistin Neubauer trug ein Schild mit der Aufschrift „Klimaschutz ist Handarbeit“. Unmittelbar vor dem Start der Demonstration hatte sie der Polizei ein massives Vorgehen bei der Räumung vorgeworfen.

Dass die Polizei die Räumung bei Dunkelheit und bis in die Nacht hinein fortgesetzt habe, sei gefährlich und unverständlich, sagte sie vor Journalisten. Auch Pauline Brünger von „Fridays for Future“ kritisierte, das Land Nordrhein-Westfalen und Innenminister Herbert Reul (CDU) würden sich an ihr Versprechen einer „ruhigen, überlegten Räumung“ nicht halten.

Die Polizei hatte am Donnerstagmorgen die Räumung von Lützerath fortgesetzt. In den Baumhäusern und in besetzten Gebäuden harren weiterhin Klimaaktivistinnen und -Aktivisten aus. Wie viele es sind, ist unklar. Die Sprecherin machte dazu keine Angaben.

Den Aktivisten macht das stürmische und regnerische Wetter zunehmend zu schaffen. „Wir hoffen, dass der Sturm nicht noch stärker wird“, sagte eine Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“ am Donnerstagmorgen. Die Situation sei etwa für die Menschen in den Baumhäusern gefährlich. „Im Normalfall kommen sie bei Sturm runter“, sagte die Sprecherin.

Einsatzkräfte drangen am Donnerstagmorgen in ein Gehöft ein, wie ein dpa-Reporter berichtete. Sie sägten ein Loch in ein Tor und verschafften sich dadurch Zutritt. An dem Gehöft hängt ein großes gelbes Banner mit der Aufschrift „1,5°C heißt: Lützerath bleibt!“. Einige Aktivisten, die drinnen waren, wurden weggebracht. Wenig später fuhr die Polizei eine Hebebühne auf den Innenhof des Gehöfts.

Die Räumung hatte am Vortag begonnen, ein Großaufgebot der Polizei ist im Einsatz. In der ersten Nacht blieb es weitgehend ruhig. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete ebenfalls von einer weitgehend ruhigen Nacht.

Füße in Autowrack einzementiert

Einmal seien am Mittwochabend einige Böller geworfen und Feuerwerksraketen aus einem besetzten Gebäude gezündet worden, verletzt wurde niemand. Währenddessen holte die Polizei nicht weit davon entfernt eine Gruppe von Klimaaktivistinnen und Aktivisten von einem Lagerhallendach.

An einer anderen Stelle war die Polizei in der Nacht mehrere Stunden damit beschäftigt, eine Aktivistin aus einem Autowrack zu befreien, das als Hindernis auf einem Weg aufgebaut worden war. Die Frau hatte sich in dem Wrack verschanzt und ihre Füße in den Weg zementiert. In den frühen Morgenstunden konnte sie herausgeholt werden.

Zum Auftakt der Räumung am Mittwoch war es zu Rangeleien gekommen. Laut Polizei wurden ein Molotow-Cocktail, Steine und Pyrotechnik in Richtung der Beamten geworfen. Eine Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“ warf der Polizei einen überharten Einsatz vor.

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach verteidigte derweil das Vorgehen der Polizei. Die Strategie habe Früchte getragen und es sei gelungen, durch Kommunikation über 200 Demonstranten dazu zu bewegen, das Gelände freiwillig zu verlassen, sagte Weinspach am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Einige Situationen bei der Räumung habe man dadurch entschärfen können, dass man miteinander rede. Es sei immer gut, auf das Wort als erstes Einsatzmittel zu setzen. „Das werden wir auch weiterhin tun“, sagte Weinspach.

Zugleich sprach der Polizeipräsident von Gewalt seitens der Aktivisten am Mittwoch, die aber nicht bestimmend gewesen sei. Die gewaltbereite Szene sei in der Minderheit. Die Zahl derer, die zu Gewaltstraftaten bereit seien, liege im „unteren zweistelligen Bereich“.

RWE hat Lützerath eingezäunt

Lützerath ist mittlerweile von einem neuen, anderthalb Kilometer langen Zaun umgeben. Die Konstruktion sei fast fertig, nur die Tore fehlten noch, sagte ein RWE-Konzernsprecher am Donnerstagmorgen in Lützerath, einem Ortsteil von Erkelenz. Die Tore sollten im Laufe des Tages eingehangen werden.

RWE hatte am Mittwoch mit der Errichtung des etwa zwei Meter hohen Doppelzauns - also von zwei Zäunen nebeneinander - begonnen, um die Ortschaft als Betriebsgelände zu markieren und „eine lückenlose Umfriedung“ zu schaffen.

Der Zaun solle Unbefugte daran hindern, die Ortschaft zu betreten, sagte der RWE-Sprecher. Sobald die Polizei einzelne Bereiche für geräumt erklärt hat, sollen Bagger mit dem „geordneten Rückbau“ - also dem Abriss - beginnen. „Wann das sein wird, wissen wir nicht“, sagte der Sprecher. „Sicherheit für alle Beteiligte hat für uns dabei absoluten Vorrang.“

Lützerath ist nicht das Weiter-So der Energiepolitik der Vergangenheit. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verteidigte erneut den Kompromiss, der zur Abbaggerung des Ortes im rheinischen Braunkohlerevier führt. „Lützerath ist nicht das Weiter-So der Energiepolitik der Vergangenheit“, sagte Habeck am Mittwochabend im „heute journal“ des ZDF. Es sei ein Schlussstrich und das Ende der Braunkohleverstromung in Nordrhein-Westfalen.

Leider sei das Dorf Lützerath, das ja schon abgebaggert werden sollte und das RWE gehöre, nicht mehr zu retten gewesen, sagte Habeck und fügte zu den Protesten hinzu: „Mit großem Respekt vor der Klimabewegung ist meiner Ansicht nach der Ort das falsche Symbol.“

Der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, warf der Bundesregierung bei der Bekämpfung des Klimawandels indes Unehrlichkeit vor. „Lützerath ist ja nur die Spitze des Eisberges“, sagte Bartsch am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Es sei zu kritisieren, dass Deutschland weiter Kohle importiere, über Fracking diskutiere und Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehme. (dpa, epd, Reuters)

