Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, ist seit Beginn der Corona-Pandemie ein einflussreicher Berater im Bezug auf die Bekämpfung des Coronavirus - und hat sich in diesem Zusammenhang gelegentlich auch kritisch über die Berichterstattung der Presse geäußert.

Im jüngsten Fall ärgert sich Drosten offensichtlich über eine Anfrage der "Bild"-Zeitung. Auf Twitter postete er einen Screenshot der Mail-Anfrage und kommentierte diese.

"Interessant: die Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang", schreibt Drosten dort. "Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun."

Die Anfrage an Drosten stellte ein Bild-Redakteur. Man wolle über die Kritik mehrerer Wissenschaftler an Drostens Studie über Viruskonzentration berichten, schreibt der. Es werden mehrere Zitate aufgelistet, zu denen Drosten dann Stellung beziehen soll - die "Zitatfetzen", wie Drosten in seinem Tweet schreibt. Im Anschluss stellt der Redakteur Fragen, die sich auf die Aussagekraft der Studie und Kritik beziehen.

Auch Kühnert veröffentlicht Anfrage - aus dem Jahr 2018

Die Reaktion auf den Tweet Drostens fiel überwiegend positiv aus und wurde sehr schnell vielfach geteilt. Auch Juso-Chef Kevin Kühnert veröffentlichte auf Twitter eine Anfrage aus dem Jahr 2018 desselben Redakteurs, in dem dieser um die schriftliche Beantwortung mehrerer Fragen bat und versah diese mit einem ironischen Kommentar. "Der Journalismus ist aber auch wirklich schnelllebig geworden. Vor zwei Jahren hatte man noch mehr als drei Stunden Zeit zur Beantwortung", schreibt Kühnert in einem Tweet mit Bezug auf die Zeit, die ihm zur Beantwortung der Fragen eingeräumt wurde.

Damals waren es knapp vier Stunden, in der aktuellen Anfrage an Drosten wird dieser gebeten, innerhalb einer Stunde eine Antwort zu liefern.

Grünen-Politikerin Renate Künast zeigte sich ebenfalls erfreut über Drostens Kommentar - und twitterte einen nach oben gereckten Daumen mit Smiley. Autorin und Tagesspiegel-Kolumnistin Hatice Akyün twitterte: "Was Spiegel-Titelgeschichten und Pressereat-Rügen jahrelang nicht geschafft haben, erledigt Dr. Drosten mal eben mit einem Tweet. Chapeau!" Kritisiert wurde von einem Nutzer die kurze Zeit, die Drosten zur Beantwortung der Frage eingeräumt wurde - aber auch die Art der Recherche. "Innerhalb von einer Stunde antworten, die These steht im Vorhinein fest, Recherche scheint ein Fremdwort zu sein".

Nutzer weisen auf Zeitdruck im Journalismus hin

Mehrere Nutzer wiesen jedoch auch daraufhin, dass Drosten doch die Handynummer und Mailadresse des entsprechenden Redakteurs mit dem Screenshot der Mail veröffentlichte - und wiesen auf den Zeitdruck im Journalismus hin. So schreibt ein Nutzer: "Ich hege keine Sympathien für Bild und Zeitfrist ist knapp. Aber Zeitdruck ist im Journalismus normal und Anfrage stellt notwendigen Schritt im Rechercheprozess dar, sog. „Konfrontation" des Kritisierten mit der Kritik. Veröffentlichung von Email/Handynummer ist kein guter Stil."