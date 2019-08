„Du musst es machen“, habe ihn der tote Willy Brandt im Traum gebeten, wie der Satiriker Jan Böhmermann am Donnerstag in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ sagte. Und er macht es: Der Moderator will SPD-Vorsitzender werden. Im Ernst. Auf die angekündigte Bewerbung des Satirikers reagierten Politiker mit Humor.

„Kluge Kampagne“, kommentierte Juso-Chef Kevin Kühnert das Video von Böhmermanns Bewerbungsrede auf Twitter. Kühnert ließ allerdings durchblicken, dass es bei den Details hapere: „Es fehlen noch AWO-Tischdecke und IG-Metall-Cap“, schrieb er. Zudem sollte Böhmermann mehr Willy-Brandt-Zitate verwenden, schlug Kühnert vor.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Auch andere jüngere SPD-Mitglieder reagierten mit souveräner Ironie. „Wenn Jan Böhmermann um Mitternacht nicht die Internationale singt, gibt's von uns keine Chance auf Unterstützung“, twitterten die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, in ihrem offiziellen Kanal.

Dazu kam es nicht, aber zumindest Optik und Tonfall der SPD hat Böhmermann bereits drauf, wie neustart19.de, die Website von Böhmermanns Kampagne, beweist: Das Logo dort sieht dem der SPD zum Verwechseln ähnlich, auch sonst geht das Layout sicher als typisch sozialdemokratisch durch.

Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli scherzte sogar, sie hätte sich Böhmermann als Ergänzung einer eigenen Bewerbung vorstellen können. Dafür sei es jetzt aber viel zu spät.

Alexander Schweitzer aus dem SPD-Bundesvorstand sagte der „Bild“-Zeitung, er finde es gut, wenn der Moderator SPD-Mitglied werde. „Allerdings sollte er beim Mitgliedsbeitrag nicht zu knauserig sein und sich das mit dem Vorsitz schnell wieder abschminken.“

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil versuchte es mit Humor der besserwisserischen Art. Er verwies Böhmermann darauf, dass er nicht etwa eine Landesvertretung als Unterstützer seiner Kandidatur brauche, sondern einen Landesverband. Landesvertretungen sind keine Parteigremien, sondern so etwas wie Botschaften der Bundesländern in Berlin.

Mit Ralf Stegner äußerte sich auch einer der bekannteren Bewerber zur möglichen Konkurrenz. Zum Schmunzeln finde er die Kampagne, twitterte er. Stegner ist stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Auf Twitter ist er hingegen mit etwas mehr als 50.000 Followern keine Größe im Vergleich zu Böhmermanns 2,1 Millionen.

Auch der Investor Frank Thelen („Höhle der Löwen“) twitterte am Freitag eine Antwort auf die Ankündigung: „Großartig! Ich kann Deinen Argumenten folgen, mit Dir als CEO würde ich schwach.“

Drei formelle Anforderungen muss Böhmermann allerdings noch erfüllen, wie der 38-Jährige auf der Website schreibt:

„1. Formell muss die Kandidatur für den Parteivorsitz bis Sonntag um 18 Uhr eingereicht sein. 2. Ich brauche bis dahin die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 3. Ich brauche bis dahin eine gültige Mitgliedschaft in der SPD.“ (mit dpa)