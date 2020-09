Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Der 80-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen zu Hause in Bonn im Kreis der Familie friedlich in seinem Bett gestorben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Familienkreis. Die „Neue Westfälische“ hatte zuvor berichtet.

Der SPD-Politiker Clement war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und von 2002 bis 2005 Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, sogenannter „Superminister“. Im Sommer war bekannt geworden, dass Clement an Lungenkrebs erkrankt ist. Er hinterlässt eine Frau und fünf Töchter. Letztmals politisch in Erscheinung trat Clement 2017 bei der deutschen Bewerbung um die EU-Arzneimittelagentur. (dpa, Tsp)