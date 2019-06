Der norwegische Öltanker "Front Altair" der norwegischen Reederei Frontline ist nach einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur IRNA im Golf von Oman gesunken. Die Reederei selbst widersprach dem Bericht und bestätigte lediglich, dass das Schiff nach einem Zwischenfall am Donnerstagmorgen in Brand geraten war. Die norwegische Seefahrtsbehörde sprach in dem Zusammenhang von einem Angriff.

Die norwegische Zeitung „VG“ berichtete, alle 23 Menschen an Bord befänden sich aber in Sicherheit. Die omanische Küstenwache erklärte der norwegischen Zeitung „Dagbladet“, es habe einen Angriff gegeben. Es sei zu einer Explosion an Bord des norwegischen Schiffes gekommen, sagte ein Küstenwachensprecher der Zeitung. Demnach geschah der Vorfall in iranischen Gewässern. Deshalb stehe man in Kontakt mit den iranischen Behörden, wurde der Sprecher vom „Dagbladet“ zitiert. Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte auf einer Pressekonferenz, sie habe bislang keine Informationen zu dem Fall.

Der Öltanker „Front Altair“ wurde 2016 gebaut und fährt unter der Flagge der Marshallinseln. Er ist 252 Meter lang und 44 Meter breit. Frontline gilt als die größte Tankerflotte der Erde. Sie befindet sich im Besitz des norwegischen Milliardärs John Frederiksen.

Straße von Hormus, Persischer Golf Grafik: dpa/TSP

Die deutsche Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) teilte in Singapur mit, dass auch ihr Schiff „Kokuka Courageous“ bei einem „Sicherheitszwischenfall“ am Donnerstagmorgen im Golf von Oman beschädigt worden sei. Die 21 Seeleute von dem mit Methanol beladenen Frachter seien in Sicherheit gebracht worden. Ein Mitglied der Crew sei leicht verletzt worden. Um welche Art von Zwischenfall es sich handelte, wollte ein Sprecher des Unternehmens nicht sagen.

Nach Angaben der Reederei besteht keine Gefahr, dass dieses Schiff sinkt. Die Ladung sei „intakt“. Der Schaden sei auf der Steuerbordseite im hinteren Teil des Frachters, sagte der Sprecher. Die 21 Seeleute seien alle mit einem Rettungsboot auf ein anderes Schiff gebracht worden, die „Coastal Ace“. Der leicht verletzte Seemann habe dort Erste Hilfe bekommen. Bei den Seeleuten handele es sich ausnahmslos um Philippiner. Deutsche seien keine an Bord gewesen, sagte der Sprecher.

Der Zwischenfall ereignete sich diesen Angaben zufolge in etwa 70 Seemeilen Entfernung vom arabischen Emirat Fudschairah und etwa 14 Seemeilen entfernt von der iranischen Küste. Die BSM gehört zur Hamburger Reederei Schulte Group.

Die „Kokuka Courageous“ hatte „Marine Traffic“ zufolge vor drei Tagen in Saudi-Arabien abgelegt und war unterwegs nach Singapur.

Der Screenshot des iranischen Staatsfernsehens soll die beiden betroffenen Schiffe zeigen. Foto: AFP PHOTO / HO / IRINN

Die US-Kriegsmarine hatte am Donnerstagmorgen nach eigenen Angaben Notrufe von den zwei im Golf von Oman angegriffenen Tankern erhalten. "Wir wissen von dem gemeldeten Angriff auf Tankschiffe im Golf von Oman", erklärte die Fünfte Flotte am Donnerstag. "Die US-Seestreitkräfte in der Region haben zwei verschiedene Notrufe um 06.12 Uhr Ortszeit und um 07.00 Uhr erhalten." Schiffe der US-Navy seien in der Gegend und leisteten Unterstützung. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.

Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. Die Fünfte Flotte der USA ist im Golfemirat Bahrain stationiert. Sie ist unter anderem für den Persischen Golf, den Golf von Oman und das Rote Meer zuständig.

Auch die Informationsplattform UKMTO der britischen Marine berichtete von einem Zwischenfall. Die Organisation registriert und untersucht Angriffe auf Handelsschiffe in der Region. Anrainer der dortigen Meerenge sind der Iran sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman. An diesem Donnerstag endet der Besuch des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe im Iran, der dort im Atomkonflikt mit den USA vermitteln will.

Bereits vor vier Wochen hatten die VAE Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe im Golf von Oman gemeldet. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch unklar. US-Sicherheitsberater John Bolton sprach später von Angriffen mit Seeminen, für die „fast sicher“ der Iran verantwortlich sei. Beweise für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von „lächerlichen Behauptungen“.

Die Ölpreise reagierten am Donnerstag mit einem starken Anstieg auf die Meldungen über die mutmaßlichen Angriffe. Im Vormittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,73 US-Dollar. Das waren 1,76 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,28 Dollar auf 52,42 Dollar. (AFP, dpa, Reuters)