Im Kampf gegen den „Öko-Sozialismus“ Welche Lücke Maaßen mit seiner neuen Partei schließen will

Hans-Georg Maaßen (noch CDU) will aus der WerteUnion (WU) eine Partei machen. Am 20. Januar sollen die Mitglieder des Vereins darüber entscheiden, teilte der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz mit. Seit Monaten deutet Maaßen immer wieder eine Parteigründung an, bereitete diese auf Treffen vor und warb um Anhänger. Besonders hervorgetan hat sich dabei der Unternehmensberater Markus Krall, ein Vertrauter Maaßens mit radikalen politischen Ideen.