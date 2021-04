Sie lief am Anfang richtig gut und liegt auch inzwischen auf oberem europäischen Niveau. Doch die italienische Impfkampagne muss trotz ihrer Erfolge – das Gesundheitspersonal zum Beispiel ist praktisch durchgeimpft - noch schneller werden: Noch immer sterben täglich im Schnitt 450 Italienerinnen und Italiener an oder mit Covid. Das ist fast das Doppelte bis Dreifache der Covid-Toten in Frankreich und Deutschland mit viel größerer Bevölkerung. Das Durchschnittsalter liegt etwas über 80. Kein Wunder also, dass General Francesco Paolo Figliuolo, den Italiens seit März amtierender Minsterpräsident Mario Draghi zum Pandemiebeauftragten machte, nichts davon wissen will, die Priorisierung nach Alter aufzugeben, wie es inzwischen einige Regionalpräsident:innen fordern.

Aber er gerät damit unter Druck. Rings um Ostern waren zwar fast alle Bewohnerinne und Bewohner von Altenheimen geimpft, von den Alten in den eigenen vier Wänden aber noch viel zu wenige – insgesamt erst etwas mehr als die Hälfte aller Hochaltrigen sind mindestens durch eine erste Impfung geschützt. Die Auswege, die Impfung zu beschleunigen, sind heikel: In einer Verordnung der letzten Woche ließ der General offen, ob nur nach Termin geimpft werde oder auch spontan in den Impfzentren – das aber könnte gefährliche Schlangen produzieren. Außerdem hängt, zentrale Zuständigkeit oder nicht, wie in Deutschland der Erfolg der Kampagne von der Umsetzung in den Regionen ab, dem Pendant der deutschen Länder.

Blockierte Autobahnen und Gewalt im Zentrum von Rom

Dort steckt die Kampagne nicht selten fest – ausgerechnet der alte und bleibende Hotspot der Pandemie, Italiens industrielles Herz, die Lombardei, liegt beim Impfen zurück. Auch Figliuolos Mittel gegen die verbreitete Astra-Zeneca-Skepsis – wer verweigert, rückt ans Ende der Warteschlange – könnte sich als kontraproduktiv erweisen, wenn dies die Impfung alter Menschen weiter verzögert.

Wenn sie aber nicht wirklich gut vorankommt – und als nächstes die anderer Gefährdeter, Chronisch Kranker zum Beispiel - müssen die noch länger warten, die jetzt ungeduldiger werden, je schöner Italiens Frühling wird: Die Tourismusindustrie. Seit dem Wochenende gehen täglich römische Laden- und Restaurantbesitzer:innen auf die Straße - mit dabei ist die extreme Rechte der "Casa Pound" und kündigen in teils gewalttätigen Demos der Regierung offen den Gehorsam auf: “Io apro” – “ich öffne” lautet der Slogan. Am Dienstag blockierten Protestierende das Autobahnstück zwischen Orte in der Provinz Latium und dem umbrischen Attigliano.

Außengastronomie ganztags ab Mai?

Und auf den Inseln bitten die Bürgermeister:innen dringend, doch eben mal die eigenen Schäfchen zu impfen, damit die Saison wenigtens dort beginnen könne, wo das Reisegeschäft das praktisch einzige ist. Es gehe ja nu rum wenige Tausend, sagte etwa der Inselchef von Capri. Der Gesundheitsminister, der eigentlich als besonders vorsichtig gilt, hat den Ruf gehört. Gestern erklärte Roberto Speranza, man könne “zu Recht für Mai mit Öffnungen rechnen”, ihn persönlich überzeugten die Daten zur sehr geringen Ansteckungsgefahr im Freien, sagte er im Hinblick auf die Außengastronomie. “Wir werden aber Tag für Tag die Zahlen studieren.”

Neben dem Schutz der Bevölkerung steht auch das Ansehen der neuen Regierung auf dem Spiel. “Supermario” Draghi, beim Amtsantritt als Heilsbringer hofiert, hatte in seiner ersten Rede den Kampf gegen Covid zur ersten Priorität der neuen Regierung gemacht. Der Pandemie-Beauftragte, den er berief, nannte, anders als der vorsichtige und meist schweigsame Chef, zudem Zahlen, an denen er jetzt gemessen wird. Eine halbe Million Dosen sollten täglich verabreicht werden – gestern und vorgestern waren es gerade knapp 80.000. Der Stopp für den neuen Impfstoff von Johnson und Johnson in den USA trifft nun auch Italien hart: Das Land hatte gerade auf ihn gesetzt und große Mengen geordert, die nun erst einmal nicht eintreffen werden.