Die Sendung ist ein Tiefpunkt. Da sitzt Armin Laschet im April in der Talkshow von Anne Will. Es geht um die Lockerung der Corona-Maßnahmen. „Fürchten Sie, Herr Laschet, gar keine zweite Infektionswelle?“, fragt die Journalistin den NRW-Ministerpräsidenten. „Wir handeln alle unter Unsicherheitsbedingungen“, sagt der. „Keiner weiß, ob das stimmt, ob das stimmt“ – Laschet gestikuliert – „oder ob meine Aussagen stimmt.“

Die erste Infektionswelle sei dramatisch beschrieben worden. Aber der Höhepunkt sei nicht gekommen. Dauernd würden die Bedingungen verändert: Mal werde auf Krankenhausbetten geschaut, mal auf die Verdopplungszeit, mal auf den R-Wert. Laschet fährt mit den Armen durch die Luft. Und dann wirft er Virologen vor, sie würden alle paar Tage die Meinung ändern.

Zu diesem Zeitpunkt gilt Laschet noch als der wahrscheinlichste Kanzlerkandidat der Union. Doch das Echo auf die Sendung ist verheerend: Unsouverän sei er gewesen, heißt es. Eines Kanzlerkandidaten „unwürdig“ schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Andere plädieren dafür, ihn direkt abzuschreiben.

2020 war auch danach kein einfaches Jahr für den NRW-Ministerpräsidenten. Für sein Krisenmanagement wurde Laschet kritisiert. Im Rennen um den CDU-Vorsitz fiel er zwischenzeitlich so weit zurück, dass in Umfragen selbst der eigentliche Außenseiter Norbert Röttgen an ihm vorbeizog. Tiefpunkte wie der Auftritt bei Anne Will haben sich bei vielen ins Gedächtnis eingebrannt.

Und doch könnte Laschet am Ende triumphieren. Wenn die CDU am Samstag ihren neuen Parteivorsitzenden wählt, hat der 59-Jährige gute Chancen als Sieger vom Platz zu gehen. Und damit wäre in Sachen Kanzlerkandidatur zumindest noch alles drin.

Zum Auftakt: ein Coup

Ambitionen hat Armin Laschet schon lange. 2018 hatte er sich bereits mit dem Gedanken getragen, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Damals ging er den Schritt nicht – aus Sorge, zwischen Düsseldorf und Berlin zerrieben zu werden. 2020, nach dem Scheitern von Annegret Kramp-Karrenbauer, war dafür schnell klar, dass er seinen Hut in den Ring werfen wird.

Den Auftakt zu seiner Kampagne macht Laschet im Februar in der Bundespressekonferenz – und landet einen kleinen Coup. Denn eigentlich will an diesem Vormittag Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz vor den Journalisten seine Kandidatur präsentieren. Doch Laschet stielt ihm gleich doppelt die Show: Nicht nur, dass Laschet seinen Termin kurzfristig vor den von Merz geschoben hat. Er bringt auch Gesundheitsminister Jens Spahn mit.

Die beiden wollen im Team antreten: Laschet als CDU-Chef und Spahn als sein Stellvertreter. Ihre Botschaft: „Die CDU ist größer als jeder einzelne von uns.“ Merz kommentiert später säuerlich: „Im richtigen Leben würde man von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen.“ Er weiß: Es ist ein kluger Schachzug von Laschet, sich gemeinsam mit Spahn als Teamplayer zu präsentieren.

Viele Menschen wünschen sich Entschlossenheit

Doch wirklich profitieren wird Laschet von der Partnerschaft mit Spahn in den Monaten darauf nicht. Der Gesundheitsminister wirbt eher halbherzig für seinen Parteifreund Laschet, wenn überhaupt. Während Spahn in der Pandemie immer beliebter wird, häuft sich die Kritik an Laschet. Hinter den Kulissen wird sogar über die Option eines Rollentauschs diskutiert.

Es ist gar nicht so, dass Laschets Krisenmanagement im Vergleich wirklich schlecht ist. Doch an ihm klebt das Etikett des Lockerers – selbst dann noch, als das eigentlich gar nicht mehr stimmt. Er wirkt oft unentschieden. Dabei wünschen sich viele Menschen in der Krise einen, der sagt, wo es lang geht. So jedenfalls erklären Psychologen die Beliebtheit von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

„Es geht weniger darum, was er entscheidet, sondern darum, dass er es tut und klar kommuniziert“, sagte kürzlich ein Berliner Psychotherapeut im Tagesspiegel. „Jede Eindeutigkeit bringt für die Menschen Entlastung.“ Wenn Laschet öffentlich seine Zweifel und Unsicherheit kundtut, mag das zwar ehrlich sein – es bewirkt aber eher das Gegenteil.

„Der ist zu lieb.“

Es ist ein Bild, das so mancher Parteifreund schon länger von Laschet hat: das eines Zauderers. Laschet gilt als nett, bei Auftritten wirkt er gemütlich, lächelt milde. Auch seinem Tandempartner Spahn fehlt da offenbar der Biss. „Wahlkampf heißt auch deswegen Wahlkampf, weil die Leute sehen wollen, dass man kämpft“, sagte er.

Der Journalist Markus Feldenkirchen konfrontiert Laschet im November in einer WDR-Sendung mit einer Dokumentation über ihn. Laschet darf an Stellen, mit denen er nicht einverstanden ist, einen schwarzen Buzzer drücken. Im Film ist eine Frau zu sehen, die Laschets Arbeit als Ministerpräsident gut findet. Auf die auf die Frage, ob Laschet auch Kanzler könne, sagt sie aber: „Glaub ich nicht, der ist zu lieb.“ Laschet buzzert nicht.

Später dann, darauf angesprochen, sagt Laschet: „Wer so ein großes Land wie Nordrhein-Westfalen mit all den Brüchen, den Unterschiedlichkeiten, auch Konflikten regiert – das kann man nicht lieb.“ In dem Gespräch erinnert Laschet auch an Helmut Kohl. Den habe man anfangs ebenfalls unterschätzt, sich lustig gemacht. „Er war nachher ein sehr großer Kanzler“, sagt Laschet.

Laschet verweist auch gern darauf, dass vor der letzten Landtagswahl in NRW nur wenige daran geglaubt haben, dass er die SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft schlagen könnte. Doch am Ende hatte er es geschafft. Die Botschaft ist klar: Unterschätzt mich nicht.

Vielleicht ist Laschet am Ende die Vernunftlösung

Wem die Union das Kanzleramt zutraut – darüber wird sie erst im Frühjahr entscheiden. An diesem Samstag geht es um den CDU-Vorsitz. Hier hat Laschet zuletzt stark aufgeholt. Im ARD-Deutschlandtrend lagen die drei Kandidaten bei CDU-Anhängern zuletzt fast gleichauf: Merz’ Vorsprung ist stark geschrumpft auf 29 Prozent. Röttgen steht bei 25 Prozent – wie nun auch Laschet.

Keiner der drei Kandidaten löst derzeit Begeisterungsstürme in der CDU aus, auch Laschet nicht. Bei seinen Online-Treffen, so berichten es Parteikollegen, tauchten zum Teil unangenehm wenig Leute auf. Laschet präsentierte sich in den offiziellen CDU-Kandidatenrunden als einer, der die verschiedenen Strömungen der Partei integrieren könnte, gibt den Versöhner. Während Merz für einen Bruch mit der Ära Merkel steht, ist Laschet der Mann für deren Fortsetzung. Er sieht die CDU als eine „Partei der Mitte“.

Das mag zwar alles nicht besonders spannend klingen, aber vielleicht ist Laschet für die CDU am Ende die Vernunftlösung, der Konsenskandidat. Merz kann impulsiv sein, das hat er in der Vergangenheit unter Beweis gestellt – etwa als er hinter der Verschiebung des Parteitages eine Verschwörung des Parteiestablishments gegen sich vermutete. Röttgen mag zwar glaubwürdig den Aufbruch verkörpern, aber für viele CDUler ist dessen krachende Niederlage 2012 in NRW einfach noch zu präsent.

Auch dürfte für so manchen Delegierte die Frage lauten: Welcher Kandidat sichert mir am ehesten mein Mandat? Gerade für Laschets Landesverband NRW, der die auf dem Parteitag die meisten Delegierten stellt, wäre es gefährlich, den Landesvater zu beschädigen. Dort wird 2022 der neue Landtag gewählt.

Wer zieht die meisten Röttgen-Anhänger auf seine Seite?

In den vergangenen Tagen haben sich viele Unterstützer Laschets hervorgewagt. So erklärte Bildungsministerin Anja Karliczek, sie halte Laschet für am besten geeignet, um die Strömungen in der CDU zusammenzuführen – und warnte indirekt vor Merz. Auch CDU-Vize Volker Bouffier, Niedersachsens Landeschef Bernd Althusmann und Kanzleramtschef Helge Braun sprachen sich für Laschet aus – genauso wie mehrere CDU-Fraktionsvorsitzende aus den Ländern.

Ob Laschet am Samstag ein Sieg gelingt, hängt aber auch davon ab, ob er es schafft, die Anhänger seines alten Rivalen Röttgen zu überzeugen. Denn dass Merz und Laschet in die Stichwahl kommen, davon gehen viele aus. Aber der Gewinner wird der sein, der dann den Großteil der Röttgen-Anhänger auf seine Seite zieht. Und das ist für Laschet keinesfalls ein Selbstläufer.