In der Nähe Alaskas US-Kampfjets fangen zwei russische Tu-95-Bomber ab

Zwei US-Kampfjets haben in der Nähe des US-Bundesstaates Alaska zwei russische Bomber abgefangen. Die beiden russischen Flugzeuge des Typs Tu-95 seien in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone Alaskas geflogen, teilte das nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad am Dienstag mit. Dort seien sie von den Amerikanern identifiziert, verfolgt und schließlich von zwei US-Kampfjets vom Typ F-16 abgefangen worden.

Die russischen Flugzeuge hätten sich zu dem Zeitpunkt im internationalen Luftraum befunden und seien nicht in den Luftraum der USA oder Kanadas eingedrungen, hob Norad hervor. Das russische Vorgehen werde „weder als Bedrohung noch als Provokation“ angesehen.

Eine Luftverteidigungsidentifikationszone ist ein erweitertes Gebiet über den Luftraum eines Landes hinaus, in dem Flugbewegungen beobachtet werden, um im Falle eines möglichen Angriffs mehr Zeit zum Reagieren zu haben. Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando erklärte, es würden „routinemäßig“ ausländische Flugzeuge in diesem Gebiet beobachtet und „wenn nötig“ heraus eskortiert. Dass russische Flugzeuge in der Region abgefangen werden, kommt relativ häufig vor.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind derzeit wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine extrem angespannt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat wiederholt die Möglichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen ins Spiel gebracht. (dpa,AFP)

