Teilnehmer der Klimakonferenz in Glasgow sitzen wegen Bahnchaos fest Ein Unwetter hat am Sonntag etliche Teilnehmer der UN-Klimakonferenz in Glasgow, die per Bahn anreisen wollten, ausgebremst. Wegen eines nächtlichen Sturms fiel in der Grafschaft Northamptonshire ein Baum auf die Oberleitung der einzigen Direktverbindung zwischen London und Glasgow, wie das für das britische Schienennetz zuständige Unternehmen Network Rail mitteilte. In der Folge mussten die Züge auf der Strecke ausfallen.



Wegen des Bahn-Chaos saßen Delegierte und Journalisten in der britischen Hauptstadt oder anderen Städten entlang der Strecke fest. Die Umweltjournalistin Cecilia Keating veröffentlichte auf Twitter Fotos der überfüllten Halle des Londoner Bahnhofs Euston. "Hunderte Delegierte einer Klimakonferenz sitzen in Euston fest, weil die britische Infrastruktur dem Klimawandel nicht gewachsen ist", schrieb sie.



Viele Klimaaktivisten hatten sich vor der Weltklimakonferenz COP26 für eine Anreise mit der Bahn ausgesprochen. Unter anderem die schwedische Aktivistin Greta Thunberg reiste per Zug an - allerdings bereits am Samstag. (dpa)