Die wichtigste Haltelinie für Olaf Scholz hält noch. Christian Lindner, Robert Habeck und Annalena Baerbock stützen den Kurs des Kanzlers. Aber im Bundestag, bei den Fraktionen, sieht das anders aus. Es wäre ein schwerer Fehler, die Kritik eines Toni Hofreiter und einer Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Einzelmeinungen abzutun, die halt von einer Reise in die Ukraine etwas sehr emotional zurückgekehrt seien.

Vom Aufbruch und mehr Fortschritt wagen, ist wenig geblieben. Natürlich musste noch nie eine neue Koalition gleich zum Start mit einem solchen Krieg fertig werden. Aber das darf nicht den Blick darauf verstellen, dass von Anfang an vieles gar nicht rundläuft, ein Bild von Kakofonie und Überforderung entsteht. Die stabilste Phase hatte die Koalition vor dem Amtseid: Nichts drang nach draußen, alle hielten zusammen und schmiedeten überraschend schnell und geräuschlos einen Koalitionsvertrag.

Der ist aber längst überholt. Russlands Krieg treibt die Inflation. Rasant steigende Lebensmittelpreise sowie die FDP-Forderung, die Schuldenbremse 2023 dennoch wieder einzuhalten – all das sind zusätzliche Fliehkräfte. Der Bundeskanzler hat sicher eine historische Wende eingeleitet, wenn jetzt Milliarden für die Bundeswehr investiert und Waffen an eine Kriegspartei geliefert werden.

Aber es zehrt gefährlich an seiner Autorität, wenn ständig gerufen wird, das sei alles nicht genug, er führe und erkläre zu wenig, sitze im falschen Moment am falschen Platz. Bei drei sehr unterschiedlichen Partnern kommt Scholz mit seinem Politik- und vor allem seinem Kommunikationsstil an Grenzen. Restlos überzeugt von seinem Kurs, kanzelt er die „Jungs und Mädels“ ab, die die Komplexität des Ganzen nicht verstehen. So macht man sich, auch bei Kritikern seines Kurses in der Koalition, keine Freunde. Hinzu kommen Personalentscheidungen, etwa für eine der Aufgabe selten gewachsene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, für die der Kanzler die Verantwortung trägt.

Merkel griff zum Telefon und umwarb Kritiker

Angela Merkels Erfolgsrezept war es, dass sie immer wieder zum Handy griff, Kritiker anrief oder eine SMS schrieb. Scholz muss, angesichts wackliger Mehrheiten, auch die Opposition mehr und aktiver einbinden. Ein Friedrich Merz hatte zum Beispiel einen engeren Draht zu einem Kanzler Gerhard Schröder in seiner ersten Zeit als Oppositionsführer - als nun zu Olaf Scholz. Das half damals. Nun treibt er den Kanzler und die Koalition, Krieg hin oder her.

Statt der Union fehlende staatspolitische Verantwortung vorzuwerfen, sollte gerade die SPD dafür sorgen, dass der eigene Koalitionsladen wieder in die Spur und zu einer gemeinsamen Linie findet.

Und statt eine Wagenburg im Kanzleramt zu bilden, wird Scholz sich wieder viel stärker um das Werben nach innen, auch in den Fraktionen, kümmern müssen, auch um die Union.

Und im Gegenzug wären einige Koalitionäre gut beraten, das eigene Ego hinten anzustellen – statt ein Zerrbild zu zeichnen.

Deutschland tut viel - Scholz kann nicht über alles reden

Deutschland tut mehr als öffentlich bekannt und bei schweren Waffen liegt man mit dem Kurs, anderen Ländern ihre Waffenbestände zu ersetzen, auf der Linie der Nato-Partner. Scholz kann nur nicht über alles reden, dass nun viele Bürger vom Nebenberuf der Hobby-Virologen in das Fach der Militärexperten übergewechselt sind, macht es nicht leichter.

Der Kanzler hat den kühlen Kopf, den es in solchen Zeiten braucht, aber er sollte die Grenzen seiner Politik auch im Bundestag noch mehr erklären. Diese Woche – mit Debatten zum Bundeswehr-Sondervermögen und zur Lieferung schwerer Waffen – wäre eine gute Gelegenheit für eine Regierungserklärung; aber von Mittwoch bis Freitag wird er in Japan weilen.

Das SPD-Argument mit dem Atomkrieg

Wenn jetzt die SPD seine Linie übernimmt und das Bremsen bei der direkten Lieferung von deutschen Marder-Panzern mit der Warnung vor dem Dritten Welt- oder einem Atomkrieg begründet (obwohl zuerst der Mangel der Bundeswehr das zentrale Argument war), dann wirkt das mitunter wie ein Spiel mit der Angst, mindestens wie eine fragwürdige Argumentation, zumal Deutschland ja im Rahmen des Ringtausches mit osteuropäischen Nato-Staaten Panzerlieferungen an die Ukraine ermöglicht. Es gibt viele Beispiele von Kriegen bis hin zum Zweiten Weltkrieg, in denen der Angreifer durch massive Waffenlieferungen gestoppt werden konnte.

Im Ringen, widerstreitende Interessen bei SPD, Grünen und FDP unter einen Hut zu bringen, tut sich Scholz schwer. Das war bei der Aufhebung der Corona-Maßnahmen so und gipfelte im kläglichen Scheitern der von ihm gewünschten Impfpflicht im Bundestag. Dass dabei sogar Geschäftsordnungsdebatten gegen die Opposition verloren wurden, zeigt das wacklige Fundament dieser Koalition. Wenn nun das Kanzleramt den Fraktionsführungen suboptimales Management attestiert, offenbart dies wachsende Nervosität.

Lieber nicht regeln, als Streit riskieren

Scholz lässt bislang die Dinge zu oft laufen - sieht so Führung aus? So wurde schon im Koalitionsvertrag, um Ärger zu vermeiden, darauf verzichtet. eine Priorisierung, wann welche Vorhaben umzusetzen sind, festzulegen - das wird sich noch rächen, wenn allen dämmert, dass kräftig gespart werden muss. Er setzte auch bei der Impfpflicht auf das Laufenlassen und das Prinzip Hoffnung.

Auch bei den "schweren Waffen" droht Scholz neues Ungemach, denn er und seine Minister müssen im Bundessicherheitsrat entscheiden, ob Forderungen der Industrie doch deutsche Panzer an die Ukraine zu liefern, stattgegeben wird.

Er wirkt in der Frage, auch wegen des Drucks von Grünen, FDP und Union wie ein Getriebener, dem aber zugleich Ungemach in der eigenen Partei droht, wenn nun doch auch deutsche Panzer direkt geliefert werden sollten.

Somit wird das zu einer echten Belastungsprobe, wenn es zwar deutsches Geld für Rüstungskäufe gibt, dann aber dieser Wunsch der Ukraine wieder gestrichen werden sollte.

Wirtschaftsminister Robert Habeck macht Druck bei den Waffenlieferungen auf Kanzler Olaf Scholz. Foto: IMAGO/photothek

Es braucht einen Koalitionsgipfel - doch der FDP-Chef hängt in den USA fest

Der wegen des Waffenstreits für diesen Dienstag geplante Koalitionsgipfel muss vielleicht wegen Lindners Corona-Erkrankung verschoben werden, aber es zeigt sich, dass die Koalition sich die Zeit nehmen muss, gemeinsam in Ruhe zu beraten und grundlegende Fragen zu klären – weniger öffentlich.

Der Kanzler kann sich längst auch nicht sicher sein, dass die Koalition komplett steht bei der Abstimmung über das Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro.

Das ist sein bisher größtes Projekt. Merkel hat in 16 Jahren nicht ein Mal die Vertrauensfrage gestellt, bei Scholz schwebt jetzt schon über allem die Frage, ob er das nötige Vertrauen noch hat. Schon in der SPD hatte er es lange nicht, dann kam der überraschende Wahlsieg, der auch viel mit der Schwäche der Anderen zu tun hatte. Scholz hat sich im Amt bisher nicht neu erfunden, das will er auch gar nicht. Aber diese Koalition braucht rasch eine neue Selbstvergewisserung, dazu muss Scholz tatsächlich mehr führen und überzeugen.