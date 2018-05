Der Chefinspekteur der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Tero Varjoranta , hat überraschend seinen Posten aufgegeben. Dies teilte ein Behördensprecher am Freitag in Wien mit. Einen Grund für den plötzlichen Abgang Varjorantas nannte er nicht. Die Aktivitäten der IAEA würden weiter "in höchst professioneller Weise" ausgeübt, hieß es lediglich.

Varjoranta war seit Ende 2013 IAEA-Chefinspekteur. Seinen Posten übernimmt übergangsweise Massimo Aparo, geschäftsführender Direktor des IAEA-Büros im Iran. Eine dauerhafte Neubesetzung werde so schnell wie möglich erfolgen, sagte der Sprecher.

Der Abschied kommt wenige Tage nachdem US-Präsident Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündete. Die IAEA überwacht mit die Einhaltung der Vereinbarung im Iran. Die Aufsichtsbehörde hat wiederholt darauf hingewiesen, dass der Iran nicht gegen seine Verpflichtungen verstoßen hat. Der Iran setze all seine Zusagen im Atom-Bereich um, hatte die IAEA auch nach dem Rückzug der USA erklärt.

US-Vertreter bei der IAEA hatten sich trotz ihres Ausstiegs aus dem Abkommen für die Fortführung der Inspektionen ausgesprochen. Das Abkommen hatten die fünf Vetomächte des UN-Sicherheitsrats sowie Deutschland im Juli 2015 mit dem Iran nach jahrelangen Verhandlungen geschlossen. Die übrigen Vertragspartner wollen auch nach dem Ausstieg der USA an der Vereinbarung mit Teheran festhalten. (AFP)