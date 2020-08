Amtsinhaber Alexander Lukaschenko hat laut offiziellen Prognosen die Präsidentschaftswahl in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Belarus klar gewonnen. Laut der am Sonntagabend veröffentlichten Prognose errang Lukaschenko 79,7 Prozent der Stimmen. Seine wichtigste Rivalin Swetlana Tichanowskaja kam demnach auf 6,8 Prozent.

Die Wahl war von massiven Manipulationsvorwürfen überschattet. Viele der rund 6,8 Millionen Wahlberechtigten konnten wegen des großen Andrangs bis 19.00 Uhr MESZ ihre Stimme nicht mehr abgeben. Wahlleiterin Lilija Jermoschina sagte am Abend, dass die Anzahl der Stimmzettel nicht ausreichte. Niemand habe mit so einer hohen Beteiligung gerechnet, betonte sie. In einigen Wahllokalen in Minsk konnten die Menschen wegen des großen Andrangs auch nach der offiziellen Schließung ihre Stimme noch abgeben.

Die Opposition hat Proteste für den Abend gegen Wahlfälschungen angekündigt. Wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Minsk am Abend mitteilte, lag die Beteiligung bei knapp 80 Prozent

Am Tag der Wahlen gab es offenbar massive Internetprobleme. Viele regierungskritische Portale waren nicht mehr aufrufbar. Selbst Korrespondenten russischer Staatsmedien beklagten, dass nichts mehr funktioniere.

„Es funktioniert kein YouTube, kein Skype, keine Mail und keine Messenger“, schrieb die Chefredakteurin des russischen Auslandsfernsehsenders RT, Margarita Simonjan, bei Telegram. Der Nachrichtenkanal funktioniere noch mit Einschränkungen. Videos und Fotos könnten nicht mehr hochgeladen werden. Ähnliches berichteten auch viele andere Nutzerinnen und Nutzer.

Die Opposition warnte bereits seit Tagen vor einer Abschaltung des Internets und verbreitete Anleitungen, wie Bürgerinnen und Bürger sich im Fall von Netzsperren verhalten sollten. Es gab zum Beispiel einen Aufruf zur friedlichen Demonstration gegen Wahlfälschungen, mit Uhrzeiten und Ortschaften bis hin zu Hinweisen für passendes Schuhwerk und ausreichende Verpflegung.hat im Schatten zahlreicher Festnahmen die Präsidentenwahl begonnen.

Den Protest wollen die Regierungsbehörden um jeden Preis verhindern. Vor der Wahl wurden bereits Hunderte Aktivistinnen und Demonstranten festgenommen. In dem Land zwischen Polen und Russland können rund 6,8 Millionen Menschen seit Sonntagmorgen um 7.00 Uhr MESZ in den knapp 5800 Wahllokalen im ganzen Land abstimmen. Mit ersten Prognosen wird nach der Schließung der letzten Wahllokale um 19.00 Uhr MESZ gerechnet.

Svetlana Tikhanovskaya bei der Stimmabgabe. Foto: Sergei Gapon/AFP

Wahlleiterin Lilija Jermoschina erklärte die Präsidentenwahl bereits gegen Mittag für gültig, nachdem die Mindestbeteiligung von 50 Prozent erreicht war. Gegen 16.00 Uhr (15.00 Uhr MESZ) wurde sie mit mehr als 73 Prozent angeben.

„Belarus hat noch nie einen solchen Zulauf an den Wahlurnen gesehen. Das ist Ausdruck für den starken Wunsch nach Veränderung“, sagte die Politologin Maryna Rakhlei der Deutschen Presse-Agentur. Es seien auch viele 40- bis 50-Jährige unter den Wählern gewesen, die erstmals überhaupt abgestimmt hätten. Rakhlei wertete das als Zeichen gegen Lukaschenko.

Für den seit 26 Jahren amtierenden Staatschef Alexander Lukaschenko sah es kurzzeitig so aus, als könne ihm die Wahl gefährlich werden: Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja entwickelte sich nämlich in den vergangenen Wochen zur Hoffnungsträgerin für Lukaschenko-Gegner. Es gab noch drei weitere Kandidaten.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Lukaschenko gilt in dem Land, in dem noch die Todesstrafe vollstreckt wird, als „letzten Diktator Europas“. Er hatte damit gedroht, notfalls die Armee einzusetzen. In sozialen Netzwerken waren Fotos zu sehen von Militärfahrzeugen an den Zufahrten zur Hauptstadt Minsk.

Auch im Ausland, an der belarussischen Botschaft in Moskau, bildeten sich lange Schlangen. Internationale Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind diesmal nicht im Einsatz. Sie hatten noch nie eine Wahl in dem wirtschaftlich von Russland abhängigen Land als demokratisch anerkannt. Die OSZE hatte ihre Abwesenheit mit einer fehlenden Einladung begründet. Wegen der Corona-Pandemie gab es zudem massive Reisebeschränkungen, auch für internationale Journalisten.

Mehr zum Thema Präsidentschaftswahlen in Belarus Das ist die Hausfrau, die den Weißrussen die Angst nimmt

Tichanowskajas Bewegung „Ein Land zum Leben“ veröffentlichte Augenzeugenberichte über Wahlfälschungen. „Ich will, dass die Wahl ehrlich verläuft“, sagte sie bei der Stimmabgabe in Minsk. Die 37-Jährige kandidierte an Stelle ihres inhaftierten Ehemanns Sergej Tichanowski, einem bekannten Videoblogger. (dpa)