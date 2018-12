Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will Unternehmen dazu bewegen, faire Preise für Produkte aus armen Ländern zu zahlen. "Im kommenden Jahr werde ich eine Kampagne gegen ausbeuterische Kinderarbeit starten", sagte Müller dem Tagesspiegel. Es gehe darum, dass am Anfang der Lieferketten, in Entwicklungsländern, ökologische und soziale Mindeststandards eingehalten würden, die in Europa schon lange selbstverständlich seien. "Ich erwarte, dass sich die deutschen Unternehmen hier viel stärker engagieren", meinte der CSU-Politiker und fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass ein Firmenchef im Jahr 2019 öffentlich begründen möchte, warum er seine Produkte mit Kinderarbeit herstellt." Im kommenden Jahr werde eine erste Bilanz gezogen, ob die größten deutschen Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern garantieren können, dass in ihren Lieferketten menschenrechtliche Standards umgesetzt sind. "Wenn es allerdings auf freiwilliger Basis keine Fortschritte gibt, brauchen wir gesetzliche Regelungen", kündigte der Minister an.

Laut der Internationalen Arbeitsorganisation werden weltweit 152 Millionen Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren für wirtschaftliche Arbeit eingesetzt. Etwa zehn Millionen von ihnen würden wie Sklaven gehalten und leisteten Zwangsarbeit in Haushalten oder in der Landwirtschaft. 72 Millionen Mädchen und Jungen arbeiteten an gefährlichen Orten wie Steinbrüchen oder auf kommerziellen Plantagen. Ein Drittel besuche keine Schule. Die NRW-Landesregierung setzt sich konkret dafür ein, dass Grabsteine aus Kinderarbeit auf kommunalen Friedhöfen verboten werden. (mit KNA)

Das komplette Interview mit Minister Gerd Müller lesen Sie in der gedruckten Sonntagsausgabe des Tagesspiegels, im E-Paper oder über unsere Apps.

Mehr zum Thema Die Geschichte von Urmila Chaudhary Verkauft für ein paar Rupien

Tagesspiegel Morgenlage Überblick von Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft Kostenlos bestellen