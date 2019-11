Befürchten Sie, dass Regierungschefs wie Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban langfristig den Charakter der EU verändern?

Wir sind eine Union von mittlerweile faktisch 27 Mitgliedstaaten. Es ist klar, dass jeder einzelne Mitgliedstaat die Union mitprägt. Die Suche nach Kompromissen ist Teil unserer DNA in der EU. Mein Hauptvorwurf an Viktor Orban lautet folgendermaßen: Er hat schwierige europäische Debatten intern zum Machterhalt instrumentalisiert, sei es in der Flüchtlingspolitik oder bei der Diskussion um das Asylrecht und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Angesichts all der aktuellen Probleme können wir es uns nicht leisten, ewig interne Debatten zu führen über Themen, die klipp und klar im EU-Vertrag festgeschrieben sind. Das Verhalten Ungarns ist kein Maßstab für Rechtsstaatlichkeit und Gemeinschaftsgeist. Indirekt bezahlen Balkanländer wie Nordmazedonien und Albanien dafür, indem sie vor der Tür gelassen werden.

Die EU-Staaten verhandeln derzeit an ihrem künftigen Finanzrahmen zwischen 2021 und 2027. Bislang sind die Verhandlungen ergebnislos geblieben. Das liegt auch daran, dass Deutschland auf eine Begrenzung der EU-Mittel pocht. Verstehen sie die Haltung der Bundesregierung?

Luxemburg hat stets zu den Mitgliedstaaten gehört, die einen schnellen Abschluss bei den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen fordern. Wir brauchen ein Budget, das unseren politischen Ambitionen gerecht wird. Der Brexit und die EU-Haushaltslücke dürfen keinen Vorwand dafür liefern, dass wir unsere Ambitionen zurückschrauben. Für kein Mitgliedsland.

Sollte die Bundesregierung die Politik der schwarzen Null aufgeben – auch um mehr Geld nach Brüssel überweisen zu können?

Europa, die Euro-Zone und Deutschland brauchen momentan mehr Investitionen. Deutschland hat ja den nötigen Spielraum, weil die Gesamtverschuldung unter die im Maastricht-Vertrag erlaubte Grenze von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung gesunken ist. Ich will mich nicht in die innerdeutsche Debatte über die Haushaltspolitik einmischen. Nur so viel: Die Schuldenbremse ist zwar im Grundgesetz verankert, aber die schwarze Null stellt eine politische Vereinbarung dar. Nach allem, was man hört und liest von Ökonomen sowie von Gewerkschaftern und Arbeitgebern, wird die schwarze Null mittlerweile fast einhellig in Frage gestellt. Wenn DGB, BDI und namhafte Wirtschaftsexperten zusätzliche Investitionen über die schwarze Null hinaus fordern, dann ist das der Beweis, dass inzwischen alle den Ernst der Lage erkannt haben. Die Null dürfte röter werden, ohne dass es zur Haushaltskatastrophe kommt – wenn ich mir dies erlauben darf zu sagen.

Am 12. Dezember wählen die Briten ein neues Parlament. Wem trauen Sie den Wahlsieg eher zu – dem amtierenden Regierungschef Boris Johnson oder dem Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn?

Der Ausgang der Parlamentswahlen ist sehr schwer vorauszusagen. Laut Umfragen haben die Tories von Boris Johnson im Moment einen Vorsprung von 14 Prozentpunkten vor der Labour-Partei von Jeremy Corbyn. Das sagt nicht unbedingt viel aus, denn unmittelbar vor den Unterhauswahlen von 2017 hatte die damalige Regierungschefin Theresa May einen noch größeren Vorsprung in den Umfragen. Sie schaffte es trotzdem nicht zu einer Mehrheit im Parlament.

Droht Johnson jetzt dasselbe Schicksal?

Es ist denkbar, dass es keiner Partei gelingt, bei der Wahl die absolute Mehrheit der Parlamentssitze zu erringen. Welche negativen Konsequenzen das hat, haben wir ja in der Vergangenheit zur Genüge erlebt.

Hand aufs Herz: Halten Sie es tatsächlich für möglich, dass die britische Austrittsentscheidung noch einmal rückgängig gemacht wird?

Im letzten EU-Beschluss wurde Ende Oktober explizit noch einmal darauf hingewiesen, dass das Vereinigte Königreich das Austrittsgesuch jederzeit wieder zurückziehen kann. Das hat ja auch der Europäische Gerichtshof deutlich gemacht. Dass das Vereinigte Königreich in der EU bleibt, ist also immer noch möglich – auch wenn dies derzeit eher unwahrscheinlich klingt. Offen gesagt wäre ein Verbleib Großbritanniens in der EU aber mein bevorzugtes Szenario.

Zu denen, die beim Brexit offenbar lieber ein Ende mit Schrecken als einen Schrecken ohne Ende wollen, gehört Macron. Halten Sie es für denkbar, dass Frankreichs Präsident einem No-Deal-Brexit zum 31. Januar den Weg bereitet, falls nach den Unterhauswahlen immer noch keine Klarheit herrschen sollte?

Die Wahrscheinlichkeit eines Austritts ohne Abkommen ist momentan geringer als noch vor ein paar Monaten. Trotzdem: Ein No-Deal-Brexit ist nicht komplett ausgeschlossen. Wir müssen weiterhin vorsichtig sein. Frankreichs Präsident hat mehrmals klargemacht, dass seine Geduld Grenzen hat. Und er ist hier nicht der Einzige. Ich habe Verständnis dafür, wenn Macron das Gezerre um den Brexit nicht ewig fortsetzen will. Ich verstehe allerdings auch diejenigen, die eine Politik des kleineren Übels wählen, um wirtschaftlichen und sozialen Schaden von ihrem eigenen Land abzuwenden.

Wird die EU französischer werden, wenn die Briten eines Tages draußen sind?

Die EU wird nicht unbedingt französischer, deutscher oder gar luxemburgischer werden, sondern – was ganz offensichtlich ist – weniger britisch. In Luxemburg sehen wir dies durchaus mit Bedauern. Die Sichtweise des Vereinigten Königreichs auf Europa und die Welt – offene Märkte, freier Handel, eine effektive Regulierung – wird Europa durchaus fehlen. Wir werden den britischen Pragmatismus vermissen, sofern er überhaupt noch existiert.