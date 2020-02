Die US-Demokraten haben massive Probleme bei der Auszählung der Präsidentschaftsvorwahl im Bundesstaat Iowa. Dadurch verzögert sich die Bekanntgabe der Ergebnisse des Caucus deutlich. Eigentlich sollten die Zahlen schon in den frühen Morgenstunden mitteleuropäischer Zeit feststehen, nun werden sie eher gegen Mittag erwartet.

Ursache sind wohl kein Hacks, sondern technische Probleme. Die Demokratische Partei sprach von „Unstimmigkeiten“ bei drei verschiedenen Datensätzen zu den Wahlergebnissen, wie US-Medien berichteten.

Neben dem technischen System zur Erfassung der Resultate gibt es demnach auch Fotos der Abstimmungsergebnisse sowie schriftliche Unterlagen – und diese Ergebnisse stimmten nicht überein. Es solle nun sichergestellt werden, dass die Ergebnisse vor einer Veröffentlichung korrekt seien, erklärten die Demokraten.

Laut „The Hill“ gibt es nun großen Frust bei der Parteibasis. Die Wahlkämpfer für die Kandidaten hätten keine Informationen aus der Parteizentrale bekommen. Eine Telefonkonferenz von Wahlkampfteams mit der Parteiführung von Iowa sei abgebrochen worden. „Wir wissen nichts bis irgendwann am Morgen (Ortszeit). Alle Kampagnenmitglieder sind wütend“, zitierte „The Hill“ einen Wahlkampfleiter eines führenden Kandidaten.

Vorwahl in Iowa: Spott von den Republikanern

Der Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Brad Parscale, spottete über die Demokraten. Sie könnten nicht einmal eine Vorwahl ausführen, wollten aber die Regierung übernehmen, schrieb er auf Twitter. Präsidentensohn Eric Trump schrieb auf Twitter, deshalb wollten die Menschen nicht, dass die Demokraten die USA regierten.

Mehrere der Bewerber um den Posten als Trump-Herausforderer traten schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse vor ihre Anhänger und versicherten, sie hätten erfolgreich abgeschnitten. So äußerten sich der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, der in Umfragen für Iowa in Führung gelegen hatte, Vizepräsident Joe Biden sowie die Senatorinnen Elizabeth Warren und Amy Klobuchar.

Derweil gewann US-Präsident Donald Trump die Vorwahl in Iowa, wie seine Republikaner mitteilten. Das hatte als reine Formsache gegolten: Der Amtsinhaber hatte keine aussichtsreichen Herausforderer. (Tsp, AFP, dpa)