Iowas Demokraten haben gewählt – doch auch 24 Stunden später weiß niemand, wer Sieger der ersten Vorwahlen ist. Am Dienstagnachmittag Ortszeit haben die US-Demokraten in Iowa immerhin erste Ergebnisse der Vorwahl bekanntgegeben. Allerdings sind bisher nur 62 Prozent der Stimmen ausgezählt.

In der entscheidenden Kategorie liegt derzeit Pete Buttigieg vorn. Bei den Delegierten, die am Ende über die Parteitagsstimmen entscheiden, kommt der 38-jährige Ex-Bürgermeister aus South Bend in Indiana derzeit auf 26,9 Prozent. Knapp hinter ihm folgt der linke Senator Bernie Sanders mit 25,1 Prozent. Senatskollegin Elizabeth Warren mit 18,3 Prozent und Obamas früherer Vizepräsident Joe Biden mit 15,6 Prozent liegen deutlich zurück.

Doch das Rennen ist weiter offen. Zunächst blieb allerdings unklar, wann die übrigen 38 Prozent der Stimmen ausgezählt sein werden. Wie knapp der Ausgang ist, zeigt sich auch bei den Gesamtstimmen. Dort kam Sanders bislang auf 28.220 Stimmen, nicht viel vor Buttigieg, der bei 27.030 liegt. Waren hat hier 22.254 Stimmen eingesammelt, Biden lediglich 14.176.

Der Zwischenstand sei ein "bemerkenswerter Sieg für unsere Kampagne und unsere Botschaft", sagte Buttigieg in einem ersten Interview nach Bekanntgabe der Zahlen beim TV-Sender CNN. Es sei möglich, Amerika wieder zusammenzuführen. "Das ist definitiv ein Sieg für unsere Kampagne", betonte Buttigieg, auch wenn längst nicht alle Stimmen ausgezählt seien. Er begründete dies mit den Prognosen zu Beginn seiner Bewerbung vor einem Jahr, als ihm nur geringe Chancen zugetraut worden seien. "Es liegt aber noch ein weiter Weg vor uns."

Parteichef von Iowa: "Ich nehme das ganz persönlich"

"Ich entschuldige mich dafür", sagte der Vorsitzende der Demokratischen Partei in Iowa, Troy Price, über das Auszählungschaos. Was passiert ist, sei schlichtweg inakzeptabel. "Ich nehme das ganz persönlich." Immerhin könne er für die bisher veröffentlichten Teilergebnisse Fehler ausschließen. Man habe die Stimmen die ganze Nacht gezählt. "Wir wissen jetzt, dass diese Daten genau sind."

[Wer war noch mal Pete Buttigieg? Unsere US-Korrespondentin Juliane Schäuble hat ihn im Wahlkampf begleitet. Lesen Sie hier ihr Porträt aus dem November 2019.]

Die US-Demokraten hatten bei ihrer Vorwahl im Bundestaat Iowa einen peinlichen Fehlstart hingelegt. Die Wahl endete am Montagabend im Chaos – wegen eines Programmierfehlers. Auch einen Tag später waren die Demokraten zunächst nicht in der Lage, die Ergebnisse zu verkünden – geschweige denn den Sieger. Präsident Trump, der die Vorwahl der Republikaner erwartungsgemäß deutlich für sich entschied, lästerte auf Twitter über das "völlige Desaster".

Zur Begründung nannte die Partei zunächst „Unstimmigkeiten“ zwischen drei verschiedenen Datensätzen zu den Resultaten. Später hieß es, ein Programmierfehler sei für die Unstimmigkeiten verantwortlich: Zwar habe eine App die Daten aus den einzelnen Bezirken korrekt erfasst, dabei habe es sich aber nur um einen Teil der Daten gehandelt. Der Fehler sei inzwischen behoben.

Alle vier Jahre gibt's Kritik am Caucus

Bei Hunderten Parteiversammlungen hatten Demokraten und Republikaner am Montagabend (Ortszeit) darüber abgestimmt, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten.

Beim sogenannten Caucus in Iowa geben die Wähler keine Stimmzettel ab. Sie kommen vielmehr in Schulen, Gemeindesälen oder Sporthallen zusammen und stellen sich in eine Ecke, die mit dem Namen ihres Kandidaten markiert ist. Abgestimmt wird in zwei Runden. Beim zweiten Wahlgang können sich die Wähler der gescheiterten Bewerber einem neuen Bewerber anschließen. Diese Versammlungen laufen häufig chaotisch ab. Der gesamte Prozess sorgt regelmäßig alle vier Jahre für Kritik. (mit dpa, AFP)