Der irische Finanzminister Paschal Donohoe wird neuer Chef der Eurogruppe. Dies entschieden die 19 Staaten der Gemeinschaftswährung am Donnerstag in einer Videokonferenz, wie der scheidende Gruppenchef Mario Centeno auf Twitter mitteilte.

Er setzte sich am Donnerstag gegen die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino durch, die als Favoritin galt.

Nach der ersten Wahlrunde hatte bereits der dritte Bewerber, Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna, seine Kandidatur zurückgezogen.

Der einflussreiche Posten wird jeweils für zweieinhalb Jahre vergeben. In der Eurogruppe kommen monatlich die 19 Finanzminister der Währungsunion zusammen. Hauptaufgabe ist eine enge Koordinierung der Wirtschaftspolitik.

In der Finanz- und Schuldenkrise wurde die Eurogruppe zum zentralen Gremium für die Ausarbeitung von Rettungsprogrammen für vom Staatsbankrott bedrohte Länder.

Donohoe muss damit künftig die monatlichen Beratungen der Euro-Finanzminister vorbereiten und in Streitfragen Kompromisse ausloten. Er wird Nachfolger des Portugiesen Mario Centeno, der an die Spitze der Notenbank seines Landes wechseln soll. Er hatte Anfang Juni mitgeteilt, dass er sich nicht für eine zweite Amtszeit bewerben wird. Mitten in der Corona-Krise brauchte das Gremium schnell einen neuen Chef.

Donohoe will „faire und einschließende Erholung" nach Corona

Er fühle sich „zutiefst geehrt", schrieb Donohoe nach seiner Wahl auf Twitter. Er freue sich darauf, in den kommenden Jahren mit seinen Kollegen aus der Eurogruppe zusammenzuarbeiten. Er wolle dabei auf eine „faire und alle einschließende Erholung" hinarbeiten und die Herausforderungen „mit Entschlossenheit" angehen.

Die Amtszeit des Eurogruppen-Chefs beträgt zweieinhalb Jahre. Donohoe tritt sein Amt am 13. Juli an. Er ist seit Juni 2017 Irlands Finanzminister. Zuvor war er in der Dubliner Regierung unter anderem für Verkehr und Europaangelegenheiten zuständig. Nach dem Studium der Politik und Wirtschaft ging er zunächst zum US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble in den Verkauf.

Den gut dotierten Wirtschaftsposten gab er nach einigen Jahren auf, um in die Politik zu wechseln. 2004 wurde er in den Stadtrat der irischen Hauptstadt gewählt. Donohoe gehört der liberal-konservativen Partei Fine Gael an. (dpa, AFP,Reuters)