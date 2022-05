Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Dabei seien die Irritationen aus der Vergangenheit ausgeräumt worden, teilte das Bundespräsidialamt mit. Selenskyj habe Bundespräsidenten persönlich, den Kanzler und die gesamte deutsche Staatsspitze sehr herzlich eingeladen, hieß es weiter aus dem Bundespräsidialamt.

Am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass Bundestagspräsidentin Bärbel Bas als bislang höchste Repräsentantin Deutschlands nach Kiew reisen will. Offizieller Anlass ist das Weltkriegsgedenken in der Ukraine am kommenden Sonntag. (dpa/ Tsp)