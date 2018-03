Bei der Geiselnahme in einem Supermarkt in der Stadt Trèbes in Südfrankreich ist nach Angaben des Bürgermeisters mindestens ein Mensch getötet worden. Ein weiterer sei verletzt, sagte Bürgermeister Eric Menassi dem Sender BFM am Freitag. Der Geiselnehmer befinde sich allein mit einem Polizisten in dem Supermarkt. Alle andere Geiseln seien frei. Dem Sender LCI zufolge gab es zwei Tote, zwölf Menschen seien verletzt worden. Mit weiteren Opfern werde gerechnet, erklärte die Polizei am Freitag. Es sei noch nicht bekannt, ob es sich um einen oder zwei Geiselnehmer handele. Ein Täter hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

Der französische Regierungschef Edouard Philippe erklärte, alle Informationen ließen "darauf schließen, dass es sich um eine terroristische Tat handelt". Die Geiselnahme habe gegen 11 Uhr in Trèbes östlich von Carcassonne begonnen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Augenzeuge sagte aus, der Täter habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, als er den Supermarkt überfiel. Er sei mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet gewesen.

Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden. Spezialkräfte der Gendarmerie umstellten den Tatort, mehrere Hubschrauber überflogen den Supermarkt, Verstärkung aus Paris ist auf dem Weg. Laut französischen Medien wurde das Gebiet abgeriegelt. Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris nahm Ermittlungen auf. Innenminister Gérard Collomb kündigte an, nach Trèbes zu reisen.

In Carcassonne wurde am Freitag zudem ein Polizist verletzt, als ein Unbekannter das Feuer auf Beamte eröffnete, die gerade vom Jogging zurückkamen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, war zunächst unklar. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. Innenminister Collomb hatte Ende Februar berichtet, dass seit Jahrestag zwei Anschläge auf eine Sportstätte und auf Militärkräfte vereitelt worden seien. (AFP, dpa)

Mehr zum Thema Nach dem Attentat in Nizza Steinmeier bestätigt Tod der drei Berlinerinnen

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.