Es sind Sätze wie „Vielfalt ist Stärke“ mit denen der als „Quassel-Imam“ bekannt gewordene Abdel Adhim Kamouss in diesen Tagen wieder an die Öffentlichkeit tritt. Und sein offensichtlicher Wandel soll sich sogar in einer Institution niederschlagen, der „Stiftung Islam Deutschland“.

kontroverser Fernsehauftritt



1997 kommt der gebürtige Marokkaner Kamouss nach Deutschland und studiert an der Technischen Universität in Berlin Elektrotechnik. Sein Studium schließt er als Diplom-Ingenieur ab. Nach eigenen Angaben widmet er sich seit seinem sechsten Lebensjahr dem Studium des Islams. Seine größte Inspiration ist sein älterer Bruder, der bereits vor ihm islamischer Gelehrter wird.

2005 beginnt Kamouss in der vom Verfassungsschutz beobachteten Alnur-Moschee in Berlin-Neukölln zu predigen, die bekannt ist für eine strenge und radikale Auslegung des Islams. In einem Fernsehauftritt in der ARD bei Günther Jauch zieht er starke Kritik auf sich, als er eine radikale Auslegung des Islam verteidigt. Der Vorstand der Alnur-Moschee trennt sich darafhin von ihm. Anschließend wird es ruhig um Kamouss.

Bereits vor seinem umstrittenen Fernsehauftritt war der heute 41-Jährige vielen Anhängern der radikal-islamischen Szene ein Begriff. Aufzeichnungen seiner Predigten erhielten in den sozialen Netzwerken tausende Klicks. Er galt lange Zeit, ähnlich wie der Hassprediger Pierre Vogel, bei jungen Anhängern als Popstar.

„Stiftung Islam Deutschland“



Nun zeigt sich Abdel Adhim Kamouss gewandelt. Von früheren radikalen Haltungen distanziert er sich. Er habe einen Wandel durchgemacht und sehe nun vieles selbstkritisch. Das Ziel seiner neuen „Stiftung Islam Deutschland“ in Berlin sei, „das gesellschaftliche Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen zu fördern“, sagt der Imam. Er wolle zum friedlichen Zusammenleben beitragen.

In den Grundsätzen der Stiftung findet sich ein Bekenntnis zum Grundgesetz, zur Gleichberechtigung von Mann und Frau und eine Distanzierung von Antisemitismus und Homophobie. Geplant seien, nach Angaben des Imams, ebenfalls eine Zentrale gegen Radikalisierung, Familienberatungsstellen, eine Pfadfindergruppe und die Gründung einer eigenständigen Moscheegemeinde. Momentan hat die Stiftung noch keinen festen Sitz. Für den muslimischen Fastenmonat Ramadan stellt die Baptistengemeinde im Berliner Wedding für Gebete und das traditionelle Fastenbrechen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung.