Es ist zum Verzweifeln. Just in dem Moment, in dem Frankreich als zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone unter Präsident Emmanuel Macron auf den Pfad der Tugend zurückkehrt, da bahnen sich in Italien möglicherweise verheerende Entwicklungen an. Der europäische Gründungsstaat steuert auf eine Populisten-Koalition der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega-Partei zu. Was die ungleichen Partner eint, ist ihre Fundamentalopposition gegen den Euro. Ihre Parteichefs Luigi Di Maio und Matteo Salvini trumpfen maulheldenhaft auf, weil sie wissen: Anders als im Fall Griechenlands hätte die Euro-Zone keine Handhabe, falls die Schulden Italiens komplett aus dem Ruder laufen würden.

Doppelstrategie ist nötig

Genau diese Sorge treibt aber die Märkte wegen der unrealistischen Steuersenkungs- und Ausgabenpläne der beiden ungleichen Bündnispartner um. Angesichts des politischen Wettersturzes in Italien sollten die Partner in der Euro-Zone nun eine Doppelstrategie verfolgen: Kurzfristig müssen sie den Verantwortlichen in Rom klar vor Augen führen, dass abstruse Vorhaben wie ein milliardenschwerer Schuldenerlass durch die Europäische Zentralbank einen Verstoß gegen EU-Recht darstellen würden. Und mittelfristig sollten sie einen Investitionshaushalt für die Euro-Zone à la Macron ernsthaft ins Auge fassen – damit Populisten wie in Italien künftig gar nicht erst die Chance erhalten, auf der Anti-Euro-Welle zu surfen.