Das Neun-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) will einer Umfrage zufolge fast jeder zweite Deutsche (46 Prozent) nutzen - in Haushalten, in denen ein Auto zur Verfügung steht, sagten das 42 Prozent der Befragten. Im am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" gaben 23 Prozent der Autofahrerinnen und -fahrer an, sie würden das Auto dank des Neun-Euro-Tickets in den kommenden Monaten seltener fahren.

Populär ist das Neun-Euro-Ticket der Umfrage zufolge vor allem in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern - dort wollen es 58 Prozent nutzen. In kleineren Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern sagen nur 39 Prozent, sie wollten das Ticket kaufen.

Beim ÖPNV sorgen grundsätzlich die Preise für Unmut, wie die Umfrage weiter ergab. 60 Prozent der Befragten sind damit weniger oder gar nicht zufrieden. Mit der Anbindung an den eigenen Wohnort an den Nahverkehr sind demnach insgesamt 51 Prozent zufrieden - im ländlichen Raum schrumpft dieser Anteil auf 33 Prozent.

Mit dem Ticket können Fahrgäste von Juni bis August für jeweils neun Euro monatlich im ÖPNV Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Fähren nutzen, im Regionalverkehr S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Züge.

Für den "Deutschlandtrend" befragte das Institut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1337 Wahlberechtigte. Die Fehlerquote wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. (AFP)