US-Soldaten töten zwei bewaffnete Männer am Flughafen Kabul US-Soldaten haben auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul zwei bewaffnete Männer getötet. Inmitten von tausenden Menschen, die sich dort friedlich aufhielten, hätten zwei Männer ihre Waffen "auf bedrohliche Weise geschwungen", sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Montag. "Beide wurden getötet."



Am Flughafen von Kabul spielen sich derzeit chaotische und dramatische Szenen ab. Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban versuchen tausende Menschen, das Land zu verlassen, und sind auf das Flugfeld vorgedrungen. Videos zeigten am Montag, wie sich zahlreiche Afghanen an einen Transportflieger des US-Militärs klammerten. Medienberichten zufolge starben mehrere Menschen, als sie von dem Flugzeug überrollt wurden oder herunterfielen.



Starts und Landungen in Kabul wurden am Montag in der Folge vorübergehend ausgesetzt. Wegen der Menschenmengen auf dem Flugfeld würden derzeit keine militärischen oder zivilen Flugzeuge starten oder landen, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. "Wir wollen nicht, dass weitere Menschen zu Schaden kommen."



US-Soldaten würden gemeinsam mit Soldaten aus der Türkei und anderen Staaten versuchen, das Gebiet "methodisch" zu räumen, sagte Kirby. Es solle ein "sicheres Umfeld" geschaffen werden, damit der Flugverkehr wieder aufgenommen werden könne.



Derzeit bemühen sich westliche Staaten wie die USA und Deutschland unter Hochdruck darum, ihr ziviles Personal aus Afghanistan auszufliegen. Wie das Pentagon am Montag bestätigte, traf der für Afghanistan verantwortliche Chef des US Central Command, General Kenneth McKenzie, am Sonntag in Doha Taliban-Vertreter und forderte sie auf, den Flughafen von Kabul nicht anzugreifen. (AFP)