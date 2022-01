Der Bundestag wird von diesem Mittwoch an drei Tage lang über die Politik der Ampel-Koalition beraten. Zum Auftakt steht Olaf Scholz (SPD) erstmals als Bundeskanzler in einer Regierungsbefragung den Abgeordneten Rede und Antwort. Ein Schwerpunkt in der Befragung und den Antworten des Kanzlers in die Lage in der Pandemie.

Zunächst stört allerdings die AfD Scholz' Redeauftakt gegen 13.20 Uhr mit einer Plakataktion, die im Bundestag verboten ist. Auf den Plakaten steht "Freiheit statt Spaltung". Bundestagspräsidentin Bärbel Bas droht den AfD-Abgeordneten damit des Saales verwiesen zu werden, woraufhin die Plakate wieder verschwinden.

Scholz beginnt dann sein Eingangsstatement damit, die Corona-Politik von SPD, Grünen und FDP zu erläutern und geht auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ein. Der Kanzler verweist darauf, dass die Infektionszahlen in Deutschland zwar derzeit noch nicht so hoch sind wie in anderen Ländern. Dies gehe auf einen Kurs "großer Klarheit" in der Corona-Politik zurück. Deutschland habe strengere Kontaktbeschränkungen als in vielen anderen Ländern, sagt der SPD-Politiker. Die weitreichenden Maßnahmen hätten "auch den gewünschten Effekt", sagt Scholz.

Aber durch Omikron würden auch auf Deutschland viele höhere Zahlen zukommen. Zur Impfpflicht sagt er: "Ich halte sie für notwendig und werde mich aktiv dafür einsetzen." Der Kanzler weiter: "Ich hoffe, dass es eine zügige, gute Beratung geben wird mit einer entsprechenden Ergebnis.

Scholz spricht sich dafür aus, dass die allgemeine Impfpflicht für alle über 18-Jährige gelten sollte. Damit wendet er sich gegen Vorschläge, die Impfpflicht auf die über 50-Jährigen zu begrenzen oder auch Jugendliche mit einzubeziehen.

Thorsten Frei von der CDU stellt die erste Frage an Scholz zum Thema Impfpflicht. Scholz wiederholt, dass er eine Impfpflicht für "erforderlich" hält. Es solle unbürokratisch und schlank geschehen, so der Bundeskanzler. "Mit der Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, trifft man nicht nur eine Entscheidung für sich, sondern für alle", betont Scholz.

Er verteidigt, dass die Regierung zur allgemeinen Impfpflicht keinen eigenen Gesetzentwurf vorlegen will. Die Frage der Impfpflicht sei von so grundlegender Bedeutung, dass man andere Wege gehen müsse. Der Weg über fraktionsübergreifende Gruppenanträge habe immer zu einer Befriedigung der politischen Diskussion geführt, sagt der SPD-Politiker.

In der Befragung antwortet Scholz auf die Frage eines AfD-Abgeordneten zur Zahl der schweren Nebenwirkungen bei Impfungen äußerst schmallippig. Martin Sichert (AfD) hatte ihm vorgeworfen, Fakten dazu zu verschweigen. "Vielen Dank für die Frage, aber nicht für die Intention, die dahintersteckt", sagt Scholz. "Einen offenen und ehrlichen Umgang mit den Fakten wünsche ich vor allem Ihnen", sagt der Kanzler unter Applaus.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht im Parlament Rede und Antwort. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Als zweiten Punkt geht Scholz in seinem Eingangsstatement auf den Konflikt mit Russland ein. Die Ukraine-Krise ist "eine ernst Bedrohung der Sicherheit in Europa", sagt Scholz. Durch die Annexion der Krim sei eine Sicherheit verloren gegangen - nämlich die Sicherheit, dass "bestehende Grenzen nicht mehr verschoben werden können".

Weiterer Schwerpunkt in der Befragung wird die Klima- und Energiepolitik. "Wir werden das Thema Klimawandel sowohl in der EU wie auch weltweit ansprechen müssen", sagt Scholz. Und weiter: "Wir wollen die EEG-Umlage abschaffen", sagt der Kanzler zur Energiekrise. Damit könne jede Familie mit bis zu 300 Euro entlastet werden. Außerdem: "Atomenergie ist nicht nachhaltig", betont Scholz. Sie sei außerdem wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Katrin Uhlig von den Grünen fragt: "Welchen Stellenwert hat der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energie?" Scholz antwortet: "Es ist ganz klar: wir brauchen mehr Strom", Das müsse mit einem Ausbau von erneuerbaren Energien verbunden seien. Der Weg, den wir einschlagen, werde die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken, so Scholz.

Es sei ein "teurer Weg", bei dem viele Dinge ungeklärt seien, etwa die Entsorgungs- und unverändert die Sicherheitsfrage, sagte Scholz. "Weil das eine solche Gefahr ist, hat sich Deutschland entschieden, aus der Nutzung der Atomkraft auszusteigen und das ist richtig", betonte er. Scholz verwies dabei auf die Pläne der Koalition aus SPD, Grünen und FDP zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, um die Versorgung aus Kernenergie und Kohle zu ersetzen.

In der dreitägigen Debatte will die neue Regierung ihre Pläne in allen Politikfeldern vorstellen. Am Mittwoch kommen unter anderem noch die Innen-, die Außen- und die Umweltpolitik dran. Am Donnerstag folgen unter anderem die Wirtschafts- und die Klimaschutzpolitik sowie der Bereich Arbeit und Soziales, am Freitag die Finanz- und Haushalts- sowie die Verteidigungspolitik.