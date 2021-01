Die Bewerbungsfrist läuft – seit dem 1. Januar 2021 und bis zum 12. Februar 2021 (18 Uhr)! Und vielleicht kommt nun Eure Zeit – bei uns! Wer Lust auf digitalen Journalismus hat, der dann auch gedruckt wird, kann sich bewerben (den Link zum Hochladen findet Ihr am Ende des Textes).

Wir suchen zum 1. Juli 2021 neue Volontär*innen. Da wir mit der Henri-Nannen-Journalistenschule („Nannen-Werkstatt“) kooperieren, geht es ab August 2020 schon für einige Wochen nach Hamburg. Insgesamt sind unsere Volos künftig vier Monate in der Nannen-Werkstatt, wo spannende Seminare und tolle Trainer auf sie warten. 20 Monate seid Ihr im Tagesspiegel, wo Ihr ebenfalls interne Workshops besucht. Neben der kooperativen Ausbildung in Hamburg wollen wir Euch in diesen Bereichen befähigen:

- Ausbildung in den Pflichtressorts (Politik, Berlin/Brandenburg, Homepage/Newsroom/Social)

- Fachjournalistische Fortbildung in den hauseigenen „Background“-Newslettern (wie Klima/Energie, Digitalisierung, Verkehr/Mobilität oder Gesundheit)

- Ausbildung in weiteren Ressorts nach Eignung und Neigung (z.B. Kultur, Wirtschaft, Sport, Datenjournalismus)

- Verfassen eigener Texte mit dem Ziel, alle journalistischen Formen zu erlernen

- Erlernen wichtiger Genres für den T+-Textbereich (Bezahlmodell), Stichworte dazu: Nutzwertiger, verbraucherorientierter Journalismus u.a. für Familie, Gesundheit, Gesellschaft.

- Texte in verschiedenen Kanälen denken/aufbereiten (z.B. Social, Video, Podcast, Daten)

- Digitales Aufbereiten z.B. durch lineares Storytelling, cross-, multimediales Arbeiten

- Ressortübergreifendes Denken – Denken in Teamrecherchen

- Debatten in den neuen Medien führen, moderieren (soziale Netzwerke)

- Erlernen des Blattmachens und des Homepage-Managements

Der Hof des Tagesspiegels - alles schön bunt hier... Wir "wohnen" am Anhalter Bahnhof, nahe des Potsdamer Platzes. Foto: Promo

Ihr werdet im Haus von zwei Volontärsbeauftragten begleitet und bekommt auf allen Stationen Mentor*innen als Ansprechpartner*innen und Vertrauenspersonen an Eure Seite. Regelmäßige Feedbackgespräche mit den Vorgesetzten und Ausbildungsleitern und ein Curriculum für jede Ausbildungsstation sollen Euch Orientierung und Hilfestellung geben.

Für ein Redaktionsvolontariat im Tagesspiegel wäre ein abgeschlossenes Hochschulstudium gut, aber keine Voraussetzung! Wir möchten hier explizit Menschen Mut machen, die anders ausgebildet sind und Lust haben, Ihre Talente zu zeigen. Wir gucken uns gerne Bewerbungen von Nichtakademikern an, die zum Beispiel besonders digitalaffin sind oder ein besonderes Talent für unseren Beruf erkennen lassen. Es wäre gut, wenn Ihr journalistische Erfahrungen mitbringt und Euch ein Sachthema besonders am Herzen liegt. Arbeitsproben sind uns wichtig, im Idealfall umfassen diese unterschiedliche journalistische Genres, dazu gehören auch digitale Formate.

Bei Interesse laden Sie bitte Ihre Bewerbung bis spätestens zum 12. Februar 2021 (18 Uhr) hier hoch und beachten die angegebenen Formalien. Tsp