Der riskante Evakuierungseinsatz der Bundeswehr am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul kann längstens bis zum 30. September dauern. Das geht aus dem Beschluss des Bundeskabinetts von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Mittwoch hervor, der dem Tagesspiegel vorliegt.

„Im Rahmen verfügbarer Kapazitäten soll sich die Evakuierung auch auf Personal der internationalen Gemeinschaft sowie weitere designierte Personen, inklusive besonders schutzbedürftige Repräsentantinnen und Repräsentanten der afghanischen Zivilgesellschaft, erstrecken“, wird im Anschreiben zu der Vorlage von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) betont.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Es können bis zu 600 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. „Die einsatzbedingten Zusatzausgaben für den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte werden bis zum 30. September 2021 voraussichtlich insgesamt rund 40 Millionen Euro betragen“, betonen die Minister. „Mit der Implosion der afghanischen Regierung und der Machtübernahme durch die Taliban sind die örtlichen Sicherheitsstrukturen in der Hauptstadt Kabul weggebrochen. Die Lage ist außerordentlich unübersichtlich.“

Der Einsatz, dessen Kosten mit 40 Millionen Euro veranschlagt werden, erfolge in Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben für Einsätze bewaffneter deutscher Streitkräfte im Ausland, „insbesondere auf der Grundlage von Artikel 87a Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes“.

Dem Kabinett zufolge soll der Bundestag am 25. August das neue Mandat nachträglich billigen. Dies ist möglich, weil die Regierung „Gefahr im Verzug“ sieht. Die Tage vor der sehr spät angelaufenen Evakuierungsaktion, das monatelange Verhaken mehrerer Ministerien in der Frage, welche Ortskräfte wie und wann nach Deutschland dürfen, haben auch die Frage nach der Verantwortung dafür in der Bundesregierung von Merkel aufgeworfen. Und ob nicht wegen Verfahrensfragen mehrere Tage verloren wurden.

Dem Tagesspiegel liegt ein Dokument vor, in dem Juristen des Auswärtigen Amtes schon am Freitag (13. August) eine Stellungnahme zur „Parlamentarischen Beteiligung bei Entsendung militärischer Kräfte zur Absicherung unserer Maßnahmen in Kabul“ erarbeitet haben. Zu diesem Zeitpunkt war die Bundeswehr schon für den Evakuierungseinsatz bereit.

Der wichtigste Punkt: Das bestehende, vom Bundestag beschlossene Afghanistan-Mandat zur Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte am Nato-geführten Einsatz „Resolute Support“ habe noch eine Gültigkeit bis zum 31. Januar 2022 und sei eine „hinreichende Grundlage für eine derartige Entsendung“. Merkel und Kramp-Karrenbauer bestanden aber darauf, ein neues Mandat zu erarbeiten, erst am Montagmorgen lief dann die Rettungsaktion von Deutschland aus an. Das Kanzleramt bestreitet, dass die Mandatsfrage zu einer Verzögerung geführt hat.

Usbekistan, Taschkent: Ein aus Kabul evakuiertes Paar verlässt das Transportflugzeug Airbus A400M der Bundeswehr. Foto: Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa

Kann auf die Taliban für freies Geleit eingewirkt werden?

Immer zentraler wird die Frage, wie die in Kabul festsitzenden, auf eine Ausreise hoffenden Afghaninnen und Afghanen überhaupt zum von den US-Streitkräften gesicherten militärischen Teil des Flughafens kommen können, da die Taliban immer mehr Checkpoints errichten.

Mehr zum Thema Die Lage in Afghanistan USA untersucht tödliche Vorfälle am Flughafen Kabul – Leiche in Radkasten

Am Freitag reist Merkel zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Kann er womöglich auf die Taliban einwirken, dass sie auch afghanischen Ortskräften freies Geleit geben? „Man muss irgendwann auch mit den Taliban reden“, heißt es in deutschen Regierungskreisen. Markus Potzel, früher selbst Botschafter in Kabul und seit 2017 Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, soll in Doha ausloten, was machbar ist, dort sitzen Vertreter Katars, US-Unterhändler sind dort – und Vertreter der Taliban.