Der frühere Folterchef der Roten Khmer in Kambodscha ist tot. Laut Berichten einheimischer Medien starb Kaing Guek Eav alias „Duch“ am Mittwoch im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Phnom Penh. Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Der ehemalige Direktor des berüchtigten Foltergefängnisses „S 21“ war 2010 vom Rote-Khmer-Tribunal zunächst zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Im Februar 2012 wurde das Strafmaß auf lebenslänglich erhöht. In „S 21“ soll er für den Tod von mindestens 14.000 Menschen verantwortlich gewesen sein.

„Duch“ war erst 1999 von dem irischen Fotografen Nic Dunlop aufgespürt worden. Nach seiner Festnahme sagte er: „Es tut mir leid, was damals passiert ist. Jetzt muss Gott über meine Zukunft entscheiden.“ Er sei vom Buddhismus zum Christentum übergetreten und habe als methodistischer Pastor gearbeitet, weil er sicherstellen wolle, dass für seine Kinder gesorgt werde.

Während des Schreckensregimes der kommunistischen Roten Khmer in Kambodscha von 1975 bis 1979 starben etwa zwei Millionen Menschen - rund ein Viertel der damaligen Bevölkerung des südostasiatischen Königreichs, viele davon durch Mord, Folter und Hunger. (KNA)