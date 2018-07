Ein Waldbrand im US-Bundesstaat Kalifornien breitet sich unkontrolliert nahe dem berühmten Yosemite-Nationalpark aus. Die Flammen fraßen sich seit Freitag durch mehr als 5.000 Hektar Wald im angrenzenden Sierra National Forest westlich des Parks, wie die kalifornische Feuerwehr am Dienstagabend (Ortszeit) über Twitter mitteilte. Erst fünf Prozent des Ferguson-Feuer genannten Brandes seien bislang eingedämmt. Am Wochenende war ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten ums Leben gekommen.

Das Feuer war am Freitagabend nahe El Portal rund 300 Kilometer östlich von San Francisco ausgebrochen und brennt seitdem in unwegsamem Gelände mit vielen toten Bäumen. Die durch anhaltende Dürren und Schädlingsbefall abgestorbenen Nadelbäume wirkten wie Zunder, sagten Experten der US-Waldbehörde der Zeitung „Los Angeles Times“. Trockenes Wetter und Westwinde könnten das Feuer weiter in Richtung des Nationalparks treiben.

Vereinzelte Wohnhäuser und Hotels wurden vorsichtshalber geräumt. Mit einem Übergreifen auf bewohnte Gebiete des Bezirks Mariposa County wurde aber zunächst nicht gerechnet. Im vergangenen Jahr hatte ein Waldbrand in derselben Region Dutzende Wohnhäuser zerstört. (dpa)