Der Bundestag hat mit großer Mehrheit für ein Betätigungsverbot der anti-israelischen Organisation Hisbollah gestimmt. Einem emeinsamen Antrag von Union, SPD und FDP gegen die schiitische Miliz folgten die Abgeordneten mehrheitlich. Ab wann das Verbot wirksam werden kann, steht nicht fest. Grüne, Linke und AfD enthielten sich bei der Abstimmung mehrheitlich.

Die Bundesregierung solle „jegliche Aktivität von Vertreterinnen und Vertretern der sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtenden Organisation“ in Deutschland verbieten, heißt es in dem Antrag. Die „gedankliche Trennung“ zwischen einem militärischen und einem politischen Teil der Organisation müsse aufgehoben werden.

Seit 2013 gilt der militärische Teil der Hisbollah in der EU als Terrororganisation. Der politische Teil aber ist nicht verboten, wobei Experten es für fraglich halten, ob diese Trennung überhaupt möglich sei.

Die Hisbollah ist eine schiitische Islamistenorganisation im Libanon. Sie ist dort als parlamentarische Partei und als kriegsführende Miliz aktiv. Ihre Anhänger leugnen das Existenzrecht Israels, drohten mit Gewalt und rüsteten ihr Raketenarsenal auf, argumentierten Abgeordneten der großen Koalition.

Hisbollah als Akteur der Organisierten Kriminalität

Die Berliner SPD-Innenexpertin Eva Högl sagte im Bundestagsplenum, die Hisbollah sei in Deutschland zudem als Akteur in der Organisierten Kriminalität aufgefallen. Ein Betätigungsverbot sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die antisemitischen Strukturen.

Man könne deshalb kein Vereinsverbot fordern, weil die Strukturen der Hisbollah in Deutschland noch nicht ausreichend gefestigt seien., ergänzte die SPD-Politikerin Höhl. In zahlreichen deutschen Städten treffen sich Hisbollah-Anhänger in Moscheen, Vereinen und Lokalen arabischer Großfamilien.

Linke: Hisbollah ist im Libanon an Regierung beteiligt

Der Linken-Außenpolitiker Andrej Hunko fragte, inwiefern die Bundesregierung künftig mit dem Libanon verhandeln wolle – denn dort regiert die Hisbollah mit. Sie vertrete viele Schiiten des Landes. Hunke verwies auch auf die Lage in Frankreich, wo politische Vertreter der Hisbollah freier agieren können.

Die Grünen hatten einen eigenen Antrag vorgelegt, der aber von den anderen Fraktionen abgelehnt wurde. Sie warfen den Regierungsfraktion vor, sich eine „Service-Opposition“ zu wünschen. Auch auch wenn die Grünen wesentliche Aspekte des Antrages unterstützten, sehen sie im Wortlaut des Papiers einen „Blanko-Scheck für eine militärische Intervention im Nahen Osten“.

Besser sei es, Hisbollah-nahe Gruppen auf Grundlage der Anti-Terror-Strafrechtsparagrafen zu verfolgen, argumentierten die Grünen. In Berlin nehmen Hisbollah-Anhänger jeden Sommer am anti-israelischen Al-Kuds-Marsch teil.

Auch Maas spricht sich für Aktion gegen Hisbollah aus

Kurz vor der Entscheidung hatte auch Außenminister Heiko Maas (SPD) ein deutlich härteres Vorgehen gegen die libanesische Schiiten-Miliz Hisbollah in Deutschland gefordert. "Die Hisbollah leugnet das Existenzrecht Israels, droht mit Gewalt und Terror und rüstet ihr Raketenarsenal weiter massiv auf", sagte Maas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Syrien fungiere die Hisbollah als "Erfüllungsgehilfe beim brutalen Vorgehen" von Machthaber Baschar al-Assad gegen die eigene Bevölkerung.

"Die politische Realität im Libanon ist komplex. Das darf uns aber nicht daran hindern, in Deutschland die Mittel des Rechtsstaats auszuschöpfen, um gegen kriminelle und terroristische Aktivitäten der Hisbollah vorzugehen", betonte Maas. (mit AFP)