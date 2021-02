Ursula von der Leyen ahnt vermutlich, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie für sie zum alles beherrschenden Thema ihrer gesamten Brüsseler Zeit werden könnte. Die EU-Kommissionschefin, die vor über einem Jahr in Brüssel ins Amt kam, wählt im Streit um die zögerliche Impfstoffbeschaffung inzwischen die Vorwärtsverteidigung.

Als es darum ging, mit den Vakzin-Herstellern im vergangenen Jahr zu einem Abschluss zu kommen, hat es die EU am nötigen Tempo fehlen lassen. Jetzt geht es in der nächsten Phase um die Ausbreitung der Mutanten und eine mögliche Anpassung von Vakzinen. Und da müssen die Brüsseler Behörde und die Mitgliedstaaten schneller sein. Aus diesem Grund hat von der Leyen verkündet, dass die EU 150 Millionen Euro bereitstellen wird, um Projekte zur Erforschung der Virus-Variationen zu unterstützen.

Noch wichtiger als die Erforschung der Mutanten ist allerdings der Ausbau der Produktion in der EU. Mit dieser Herkulesaufgabe hat von der Leyen ihren Binnenmarktkommissar Thierry Breton beauftragt. Die Gemeinschaft muss beim industriellen Hochfahren der Herstellung einen Aufholprozess starten, der sich schwierig gestalten wird. Denn voraussichtlich wird es in der EU auch über das laufende Jahr hinaus an eigenen Produktionsstätten bei der Vakzin-Herstellung mangeln.

Wenn es um die nötigen Milliardeninvestitionen in diesem Bereich geht, dann ist allerdings nicht nur die EU-Ebene gefragt. Auch die Bundesregierung muss handeln - und insbesondere die Produktion von mRNA-Impfstoffen massiv fördern, die auch gegen die Virus-Varianten Schutz bieten.