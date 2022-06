Bei der ersten Runde der französischen Parlamentswahl haben bis zum Nachmittag etwa zwei von fünf eingeschriebenen Wählerinnen und Wählern ihre Stimme abgeben. Wie das Innenministerium in Paris mitteilte, betrug die Wahlbeteiligung am Sonntag bis 17 Uhr 39,42 Prozent. Bei der vorangegangenen Wahl zur Nationalversammlung 2017 hatte sie zur gleichen Uhrzeit mit 40,75 Prozent minimal höher gelegen.

Bei der Wahl werden die 577 Sitze in der Nationalversammlung vergeben - die meisten vermutlich aber erst in der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag. Das Unterhaus des Parlaments ist für die Gesetzgebung wichtig. Das Oberhaus, der Senat, wird zu einem anderen Zeitpunkt gewählt.

Noch hat das Lager des wiedergewählten liberalen Präsidenten Emmanuel Macron die Mehrheit in der Nationalversammlung. Um seine Vorhaben auch in der zweiten Amtszeit problemlos umzusetzen, muss er diese halten. Konkurrenz bekommt er vor allem vom neuen Bündnis aus Linken, Kommunisten, Grünen und Sozialisten unter Führung von Jean-Luc Mélenchon.

Umfragen sahen das Linksbündnis zuletzt im Aufschwung. Dreimal war Mélenchon Präsidentschaftskandidat, jetzt nennt er sich selbst Premierministerkandidat - eine Position, die es im politischen System Frankreichs gar nicht gibt.

Mélenchon war der Coup gelungen, das zersplitterte linke Lager hinter sich zu vereinen und zum Angriff auf Macron überzugehen. Als gewiefter Redner und Stratege profilierte das linke Urgesteine sich in einem Wahlkampf, aus dem Macron sich bis kurz vor Schluss heraushielt. Nun muss der um seine absolute Parlamentsmehrheit bangen.

Rund 48,7 Millionen eingeschriebene Wähler können ihre Stimme bei der Wahl abgeben. Die letzten Wahllokale schließen am Abend um 20.00 Uhr. Dann wird auch mit Hochrechnungen zum Wahlausgang gerechnet. In einigen französischen Überseegebieten wurde wegen der Zeitverschiebung bereits am Samstag gewählt.

Sollte Präsident Macron es nicht schaffen, sich wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern, wäre er gezwungen, eine Regierung mit Politikern und einem Premierminister anderer Lager zu ernennen. In diesem Fall hätte der Premierminister eine deutlich wichtigere Position im Staat.

Französischer Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon Foto: Nicolas TUCAT / AFP

Sicher scheint dennoch, dass Deutschland und Europa weiter mit einem verlässlichen Partner Frankreich rechnen können. Am proeuropäischen Kurs und dem Schulterschluss mit Berlin wird es wohl keine Abstriche geben. Auch wird Frankreich im Ukraine-Konflikt fester Bestandteil der geschlossenen Front des Westens gegen den Aggressor Russland bleiben.

Denn Mélenchon dürfte für seinen europakritischen Kurs kaum eine Mehrheit bekommen. Erwartbar ist, dass Sozialisten und Republikaner bei Deutschland- und Europa-Themen mit dem Macron-Lager stimmen werden, anstatt zu blockieren. (dpa, AFP)