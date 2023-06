Kanzler-Auftritt bei RTL „Ich weiß gar nicht, was wegscholzen ist“

Vier Bürger an einem quadratischen Tisch, ein Fernsehstudio, Pinar Atalay als Moderatorin - und Olaf Scholz: Der Kanzler ist am Dienstagabend zu Gast bei „RTL Direkt Spezial“. Atalay fragt den Kanzler gleich nach seinem Auftritt am letzten Wochenende, wo er als „Kriegstreiber“, „Lügner“ und „Bandit“ beschimpft worden war. Als „Liebe Schreihälse“ hatte Scholz die Störer angesprochen. Die Störer würden Putin als Kriegstreiber erkennen, „wenn Ihr irgendeinen Verstand in Euren Hirnen hättet“.

Ist das ein neuer Scholz?

Ob das ein neuer Scholz sei, fragt Atalay den Kanzler, der „on fire“ sei und nicht mehr „wegscholze“? „Ich weiß gar nicht, was wegscholzen ist“, sagt Scholz norddeutsch-nüchtern.

Eine 81-jährige Klimaaktivistin aus Niedersachsen verteidigt die Klimakleber. Regine Springorum hält dem Kanzler vor, dessen Urteil über die Klimakleber („bekloppt“) sei „völlig populistisch und billig“. Der Kanzler hält dagegen, verteidigt sein Urteil und hält der Klimaaktivistin, die die Klebe-Aktionen für richtig hält, entgegen: „Das finde ich einen politischen Fehler, so nett wie Sie sind.“

Die Klebeaktionen trügen nicht dazu bei, den Klimawandel aufzuheben. Da ist er noch einmal, der Klartext-Kanzler. Im laufe des Abends findet er kein gutes Wort zur „Letzten Generation“.

Klipp und klar hält es Scholz auch, während er auf den Zoff in der von ihm geführten Ampel-Koalition angesprochen wird. „Ich bin der Kanzler von allen, aber ich rede nicht allen nach dem Mund“ hält er Atalay entgegen.

Ich habe mich ein ganzes Leben für anständige Löhne eingesetzt. Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD)

Dem Zerspannungsmechaniker und vierfachen Familienvater, der eine De-Industralisierung Deutschlands befürchtet und die Inflation beklagt („Das Leben ist so teuer geworden, man kann sich nichts mehr leisten“) hält er die Investitionen und Hilfsprogramme des Staates entgegen. „Ich habe mich ein ganzes Leben für anständige Löhne eingesetzt“, sagt Scholz. Er verweist auf den Arbeitskräftemangel, die Rekord-Erwerbstätigenzahl.

Unmut über Klimapolitik

„Es geht alles bergab“ sagt der Brandenburger Chris Rücker, ein Schmelzer in der Stahlindustrie. Die Klimapolitik gehe wie mit der Brechstange vor. Damit ist das Thema Heizungsgesetz angesprochen.

Scholz verweist auf Ausnahmeregelungen, Zuschüsse, „das wird sich, glaube ich, rumsprechen“. Rücker sagt: „Die Leute sind sehr unzufrieden.“ Wie es mit dem Stahl-Standort Deutschland weitergehe, will er wissen. Der Kanzler verweist auf Gespräche.

Olaf Scholz Seit Ende 2021 ist der Sozialdemokrat Olaf Scholz, 64, deutscher Bundeskanzler. Er führt eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Ausgebildeter Volljurist, arbeitete Scholz einst als Fachanwalt für Arbeitsrecht, vertrat etwa Betriebsräte. Mit dem Einzug in den Bundestag 1998 wurde er, damals 40 Jahre alt, Berufspolitiker. Scholz war unter Gerhard Schröder SPD-Generalsekretär, später Innensenator in Hamburg, Bundesarbeitsminister, Hamburger Bürgermeister, Finanzminister und Vizekanzler. Er ist mit der SPD-Politikerin Britta Ernst verheiratet, das Paar lebt in Potsdam und hat keine Kinder.

Scholz kommt zugute, dass in dieser Runde die beiden Pole der Klima-Debatte präsent sind. Der eine warnt vor einer „Überforderung“, der Aktivistin geht alles nicht schnell genug. So kann sich der Kanzler inszenieren als derjenige, der die Interessen zusammenführt, austariert und Konsens herstellt.

Einen neuen Punkt bringt Scholz in die Debatte, eine Art Beruhigungspille, mit der er Tempo und Dramatik aus der Diskussion nehmen will. Das Projekt Heizungsumbau sei „ein Programm bis 2045, nicht für die nächsten zwei Jahre“

„Wir schaffen es nicht mehr“

Nicole Rathgeber, 39, Landrätin des Werra-Meißner-Kreises (Hessen) von den Freien Wählern, klagt, die Ehrenamtlichen kämen bei dem starken Zustrom von Migranten an ihre Grenzen. Der Flüchtlingsgipfel habe sich vertagt. Scholz verweist darauf, der Bund zahle 15 Milliarden Euro. Damit ist das Thema Flüchtlinge gesetzt. Gut eine Million Ukrainer leben in Deutschland, zudem steigen die Asylbewerberzahlen rasant an. „Wir schaffen es nicht mehr“, sagt sie.

„Wir müssen auf unsere Demokratie extremst aufpassen“, sagt Rathgeber, als die Stärke der AfD zur Sprache kommt.

Besorgt über Aufstieg der AfD

Er mache sich „Sorgen“ sagt Scholz auf die Frage, ob er Angst habe angesichts von 18 Prozent Zuspruch für die AfD, die damit gleichauf ist mit der SPD. Deutschland sei eine „stabile Demokratie“, sagt der Kanzler. „Es ist viel auf einmal“, sagt er mit Verweis auf Krieg und Krisen. „Wir fühlen uns allein gelassen“ hält die Landrätin Scholz entgegen, der dem erwartungsgemäß widerspricht. „Ich zähle nicht zu denen, die sich wegducken“, sagt Scholz.

Andere Fragen aber lässt Scholz offen. So geht er auf die Klage, reguläre 40-Stunden-Wochenzeitarbeit bringe für eine sechsköpfige Familie mitunter nur 200 oder 300 Euro mehr als das Bürgergeld, kaum ein.

Kritik an Medien

Wie schon mehrfach in den vergangenen Monaten übt Scholz Medienkritik, oft gebe es nur „Klatsch statt Wiedergabe von Inhalten“ klagt er. „Topfschlagen“ hielt er einst Journalisten vor. Die öffentliche Kritik perlt am Kanzler also nicht ab. Ansonsten verweist er auf seine Bürgergespräche, bei dem jeder Antworten bekomme, „und ich suche die Teilnehmer nicht aus“.

Zum Ende, inzwischen ist es weniger als eine Stunde bis Mitternacht, geht es um den Ukraine-Krieg. Erst am Montag hatte Scholz - in Jeans und Pullover - einen Besuch der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ an der Ostseeküste abgestattet, besuchte dort das von den USA geführten Manöver „Baltops“ und die Deutsche Marine.

Scholz hält Moskau für Staudamm-Anschlag verantwortlich

Den Angriff auf den Staudamm charakterisiert Scholz als „eine Aggression der russischen Seite“, einer neuen Dimension des russischen Krieges gegen die Ukraine. „Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den USA“, sagt er. Die Militärunterstützungen helfe nun. Er bleibe „vorsichtig“, der Krieg dürfe nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato eskalieren, sagt der Kanzler. Mit Putin habe er länger nicht gesprochen, „ich habe mir vorgenommen, das wieder zu tun“.

„Er soll mehr Chef sein“, sagt einer der Bürger in der Abschlussrunde, das könne man vom Kanzler auch erwarten. „Ich bin der Chef“, verteidigt sich Scholz, „aber das Land ist eine Demokratie.“