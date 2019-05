Die Parteivorsitzende der österreichischen Sozialdemokraten, Pamela Rendi-Wagner, hat offiziell den Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen gesamtes Kabinett gestellt. „Herr Bundeskanzler, Sie und ihre ÖVP-Regierung genießen das Vertrauen der sozialdemokratischen Abgeordneten nicht“, sagte Rendi-Wagner während der Parlamentsdebatte am Montag in Wien. Das Vorgehen des Kanzlers sei stattdessen ein „schamloser, zügelloser und verantwortungsloser Griff nach der Macht“. „Verantwortung heißt nicht, aus dem Staatsamt heraus Wahlkampf zu führen. Staatsämter sind keine Wahlkampfbüros.“

Bereits vor der Debatte hatte die rechte FPÖ deutlich gemacht, dass sie den Misstrauensantrag gegen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz unterstützen will. Die FPÖ werde den Misstrauensantrag der SPÖ einstimmig unterstützen, sagte FPÖ-Abgeordneter Walter Rauch nach der Sitzung des Partei-Gremiums am Montag. In diesem Fall wäre die Kanzlerschaft des 32-jährigen Parteichefs der konservativen ÖVP nach knapp anderthalb Jahren beendet.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Norbert Hofer, der designierte FPÖ-Vorsitzende nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache Foto: dpa/Georg Hochmuth

Kurz muss sich nach dem Ende seiner Koalition mit der FPÖ am Montagmittag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Zuerst hatte die kleine Oppositionspartei Jetzt einen Misstrauensantrag eingereicht. Am Sonntagabend hatte dann die sozialdemokratische SPÖ angekündigt, einen eigenen Misstrauensantrag gegen Kurz und die gesamte Regierung zur Abstimmung vorzulegen. Die FPÖ hatte bislang offen gelassen, ob sie gegen Kurz stimmen wird.

Kurz kritisiert Ausweitung des Misstrauensantrags

Kurz kritisierte die SPÖ dafür, dass sie den geplanten Misstrauensantrag auf die gesamte Regierung ausgeweitet hat. „Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist dass die Reaktion auf das gestrige Wahlergebnis ist, dass der Misstrauensantrag gegen meine Person jetzt auf die ganze Regierung ausgedehnt wird“, sagte Kurz bei der Parlamentsdebatte am Montag in Wien. „Jetzt auch noch die ganze Regierung stürzen zu wollen, wenige Monate vor einer Wahl, das ist etwas, dass kann, glaube ich, niemand in diesem Land nachvollziehen.“ Wer jetzt die gesamte Regierung stürzen wollen, habe nicht das Wohl des Staates im Blick.

Auslöser der politischen Krise in Österreich war ein Enthüllungsvideo, das zeigt, wie der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt.

Mehr zum Thema Vor Misstrauensvotum und Neuwahlen Unruhige Zeiten für Kanzler Kurz

Nach Bekanntwerden des sogenannten Ibiza-Videos trat Strache von seinen Ämtern als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurück, die Koalition zwischen FPÖ und ÖVP zerbrach. Kurz führt nun eine Minderheitsregierung an, die FPÖ-Minister wurden durch parteilose Experten ersetzt. Für September sind vorgezogene Neuwahlen geplant. (AFP)