Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat auf seiner Twitterseite bekanntgegeben, dass er sich nach der Freilassung auf den Weg nach Berlin begeben werde. Seite Parteiliste JuntsPerCat (Gemeinsam für Katalonien) teilte in Barcelona mit, Puigdemont werde in der deutschen Hauptstadt auf jeden Fall eine Pressekonferenz geben. Ein Termin und ein Ort stehe aber noch nicht fest, es kämen auch die nächsten Tage in Frage.

Eine zunächst für Freitagabend in Neumünster angekündigte Pressekonferenz war von der katalanischen Separatistenorganisation ANC kurzfristig abgesagt worden. dpa

