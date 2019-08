An Gady drängen Touristen vorbei. Die Kathedrale ist weiterhin eine Sehenswürdigkeit. Ein junges italienisches Paar lässt breit lächelnd ein Beweisfoto von sich vor der Baustelle schießen, eine amerikanische Reisegruppe starrt fasziniert auf die Wunde im Dach. Doch dann eilen die Leute sofort weiter. Der Umsatz der umliegenden Läden ist eingebrochen, in der Brasserie „Quasimodo“ sind zur Mittagszeit nur drei Tische besetzt.

Zentraler Streitpunkt in der öffentlichen Debatte ist die Rekonstruktion des Vierungsturms, der so markant auf der Kathedrale thronte: 93 Meter hoch, 500 Tonnen Holz, verkleidet mit 250 Tonnen Blei. Am 15. April brach er zusammen und stürzte in die Tiefe. Während Macron mit dem Architektenwettbewerb eine zeitgenössische Lösung ins Spiel brachte, sprachen sich die Rechte und der populistische „Rassemblement National“ von Marine Le Pen für eine identische Rekonstruktion aus. Le Pen machte ihre Forderung auf Twitter unter dem Hashtag #touchepasmonnotredame bekannt: Finger weg von Notre-Dame!

Damit wird nun auch die Restaurierung der Kathedrale entlang der Trennlinie diskutiert, die so typisch ist für Frankreichs Gesellschaft: Progressive auf der einen, Traditionalisten und Reaktionäre auf der anderen Seite. Eine Politisierung, die Macron durch mehr Zurückhaltung hätte verhindern können, ja verhindern müssen, findet Alexandre Gady.

Die Architektenentwürfe sind bloß Gedankenspiele

Internationale Architektenbüros standen umgehend mit Ideen fürs Dach parat, darunter ein Gewächshaus, ein Turm aus Glas und einer, dessen Spitze sich per Lichtstrahl scheinbar ins Unendliche verlängert. Die Entwürfe erregten die Gemüter, dabei handelt es sich bloß um kuriose Gedankenspiele. Wie genau das Dach rekonstruiert werden kann, hängt von vielen technischen Details ab, die momentan kaum absehbar sind. Domdekan Chauvet lehnt sich bei der Frage nach dem Vierungsturm denn auch entspannt zurück. „Warum sollte es keine moderne Variante geben, so lange sie sich harmonisch in das mittelalterliche Gebäude einfügt?“, sagt er. „So oder so wird der neue Turm anders aussehen als der alte. Denn man wird für ihn sicher nicht wieder Blei verwenden.“ Die Brisanz der Debatte liegt darin, dass der im Land wenig populäre Macron am Ende allein darüber entscheiden könnte, welcher Entwurf gewinnt – und damit über die Zukunft eines der bedeutendsten Baudenkmäler der Nation.

Für eine moderne Lösung gibt es durchaus Argumente. Zum Beispiel dieses: Der nun zerstörte Turm war selbst eine zeitgenössische Lösung, eine des 19. Jahrhunderts. Die ursprüngliche gotische Spitze war Ende des 18. Jahrhunderts abgebaut worden, als sie drohte, einzustürzen. Während der Französischen Revolution wurde die Kathedrale beschädigt, danach vernachlässigt. Erst 50 Jahre später – Victor Hugo hatte der Kirche inzwischen mit seinem „Glöckner von Notre-Dame“ ein wirkmächtiges literarisches Denkmal gesetzt – beauftragte man den Architekten Eugène Viollet-le-Duc mit der Restaurierung. Er setzte dem Gebäude einen Spitzturm aufs Dach, der sich zwar an gotischen Formen orientierte, jedoch sein ganz eigener Entwurf war. Auch die Glaspyramide am Louvre, vom Präsidenten Francois Mitterand initiiert, beweist, dass die Franzosen mit der Zeit selbst umstrittenste architektonische Projekte liebgewinnen können.

Die Feuerwehrleute retteten das Gebäude

Kunsthistoriker Gady spricht sich nicht grundsätzlich gegen eine moderne Variante aus, findet aber, radikal neue Entwürfe seien nur angebracht, wenn man etwa an ein historisch wichtiges Ereignis erinnern wolle. „Die Ursache des Brands war vermutlich ein Kurzschluss. Wollen wir eines Kurzschlusses gedenken?“ Das führt Gady zu dem, was er als eigentliches Problem betrachtet: den schlechten Umgang mit dem nationalen Kulturerbe. Auch Domdekan Chauvet beklagt sich über den dürftigen Zustand vieler alter Kirchen.

„Der Brand wurde viel zu spät bemerkt, die Sicherheitsleute waren nicht ordentlich vorbereitet, und die richtigen Löschfahrzeuge mussten erst aus Versailles kommen“, sagt Gady. „Was da passierte, ist eines zivilisierten, wohlhabenden Landes wie unserem nicht würdig.“ Französische Zeitungen haben die Versäumnisse recherchiert, und in der „New York Times“ erschien vor wenigen Wochen ein Bericht, der für Aufsehen sorgte. Demnach ist es nur dem mutigen Vorgehen der Feuerwehrleute zu verdanken, dass ein großer Teil von Notre-Dame erhalten blieb.

Arbeiter reinigen einen Schulhof in der Nähe von Bleistaub. Foto: AFP

Für Gady geht es nicht so sehr um mehr Geld für den Denkmalschutz. Den Spitzenleuten in Politik und Bürokratie fehle es zunehmend an Kompetenz und Visionen. Er deutet Notre-Dame als tiefere Krise des französischen Staats – ein weitverbreiteter Eindruck im Land.

Auch der Schriftsteller Sylvain Tesson teilt ihn. Der 47-Jährige kann mit seiner leicht knarzigen Stimme sehr unterhaltsam auf die politische Klasse schimpfen. Macron hat seinen Fünf-Jahres-Plan für die Rekonstruktion mit Olympia 2024 in Paris in Verbindung gebracht, auch Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach immer wieder davon. „Bezaubernd, die Dame“, hebt Tesson ironisch an. „Es kann natürlich sein, dass die Menschen des Mittelalters beim Bau von Kathedralen die Dekoration eines Volleyballspiels im Sinn hatten.“

Für ihn ist die Kathedrale eine Schmerzenskönigin

Der Schriftsteller lebt keine 200 Meter von der Kathedrale entfernt, auf dem linken Seine-Ufer. „Von meiner Wohnung aus blicke ich auf Notre-Dame, das Bild hat sich mir so eingeprägt, dass ich bis heute den Vierungsturm sehe“, erzählt er während eines Gesprächs am Telefon. Unmittelbar nach dem Brand veröffentlichte er ein Büchlein mit Essays über die Kirche. Alle Einnahmen von „Notre-Dame de Paris: Ô Reine de Douleur“ – Königin des Schmerzes, so nennt er die Kathedrale – gehen an die Stiftung zur Bewahrung des französischen Kulturerbes, mehr als 35 000 Exemplare sind verkauft. Ein großer Erfolg.

Tesson sucht das Abenteuer. Sechs Monate lebte er mal allein in einer Hütte in Sibirien, die Geschichte wurde in Frankreich sogar verfilmt. Nachts kletterte der passionierte Bergsteiger viele Jahre lang auf Gebäude, besonders gern auf Kathedralen, arbeitete sich an Streben, Bögen und Brüstungen empor. Auch auf Notre-Dame. Nicht die berühmte westliche Fassade ist sein Lieblingsort, sondern die Rückseite, wo die Kathedrale in die Höhe wächst, als wäre sie ein lebendiger Organismus – für Tesson Inbegriff gotischer Schönheit.

Vorbei. Nicht nur wegen des Brands. „Was ich damals machte, war eine jugendliche Dummheit, verboten und nicht empfehlenswert.“ 2014 stürzte er in Chamonix zehn Meter tief und verletzte sich dabei schwer. Notre-Dame wurde seine Rettung, seine Reha. Wieder ging es regelmäßig nach oben, dieses Mal, ganz legal, auf Stufen.

Der Brand offenbarte, wie katholisch das Land noch ist

Sein Buch ist eine Liebeserklärung an die Genies der Gotik und die europäische Zivilisation, und zugleich ist es eine Kritik an unserer Epoche, die immer nur das Morgen und nicht das Gestern kennt. Tesson war am 15. April nicht in der Stadt. Doch die Bilder der brennenden Kathedrale berührten ihn, sie seien von „schrecklicher Schönheit“. Seit Jahren diskutiert das Land über nationale Identität, darüber, was es bedeutet, Franzose zu sein. Zur großen Überraschung aller habe der Brand freigelegt, wie tief Frankreich noch im Katholizismus verwurzelt sei, „trotz mehrerer hundert Jahre laizistischer Prägung“. „Die Menschen sind in den Straßen auf die Knie gegangen und haben gebetet, selbst der Chef der Feuerwehrleute, ein Mann der Praxis, hat erzählt, wie viel ihm dieser Einsatz bedeutete“, sagt Tesson. „Ich selbst glaube weder an Gott noch an den Teufel. Ich bin ein schlechter Christ, aber eben doch einer.“

Dass sofort am Morgen nach der Katastrophe die Debatten begannen, hat den Schriftsteller weniger verwundert. Wobei ihn besonders der oft gehörte Vorwurf aufregt, die reichen Spender sollten ihr Geld nicht in alte Steine stecken, sondern es den Armen geben. „Was für ein idiotischer Vergleich.“

„Mehr als jedes andere Volk haben die Franzosen eine Begabung, sich gegenseitig zu hassen“, glaubt Sylvain Tesson. „Vielleicht ist es genau das, was uns verbindet: Dass wir die Idee einer gemeinsamen Identität nicht ertragen können.“