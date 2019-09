Wenn es einen massiven Rechtsruck gibt und wir uns alle auf die Deutungsmuster der Rechten einlassen, ist niemand mehr dagegen immun. Die entscheidende Aufgabe der Linken muss es sein, die Taktik der Rechten zu studieren, um dann dagegenhalten zu können. Machen wir uns nichts vor: Bisher ist es weder den demokratischen Parteien noch den liberalen Medien gelungen, die AfD klein zu halten. Diese Partei hat sich weiter rechtsradikalisiert. Der Anteil der Faschisten ist deutlich gewachsen. Sie sind in der AfD die dominante Strömung, ohne die niemand mehr etwas sein kann. Um das Problem am Beispiel von Götz Kubitschek ...

... des neu-rechten Vordenkers ...

... zu beschreiben: Er setzt auf den permanenten Tabubruch und der wiederum basiert auch auf der Empörungsschleife. Einerseits dürfen wir also die Empörungsschleife nicht mitmachen, andererseits darf es natürlich auch keinen Gewöhnungseffekt geben. Schnappatmung hilft also nicht. Aber es hilft auch nicht, den Rechtsradikalen unwidersprochen eine Bühne zu überlassen.

Nach den schlechten Ergebnissen in Sachsen und Brandenburg setzen Sie darauf, dass die Linke Ende Oktober in Thüringen endlich mal wieder eine Wahl gewinnt. Was hat Bodo Ramelow anderen Politikern der Linkspartei voraus?

Bodo Ramelow sowie dem ganzen Landesverband Thüringen mit der Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow ist zu verdanken, dass wir der Wahl vom 27. Oktober optimistisch entgegensehen. Wir sind dort gut aufgestellt. Bodo Ramelow und der Landesverband Thüringen sind kämpferisch, sie sind immer an der Seite von streikenden Beschäftigten. Zugleich sind wir in Thüringen sehr lösungsorientiert. Wir haben eine kämpferische Grundhaltung und Lösungskompetenz, das ist eine Erfolgsformel. Dazu kommt natürlich, dass Bodo Ramelow ein geachteter Landesvater ist und über die Grenzen Thüringens hinaus als Stimme des Ostens wahrgenommen wird.





Kartoffelernte in Heichelheim: Linken-Landesvater Bodo Ramelow. Foto: Michael Reichel/dpa

Warum fehlt auf den Plakaten Bodo Ramelows das Logo der Linkspartei?

Seien Sie sicher, dass das Verhältnis von Bodo Ramelow und seiner Partei in Thüringen sehr eng ist. Beide werden deutlich machen, dass es am 27. Oktober um eine Richtungsentscheidung geht. Bleibt die soziale Regierung mit Ramelow im Amt – oder kommt die AfD an die Macht?

Es nähert sich der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Sehen Sie das auch so, dass das Unverständnis zwischen Ost und West eher wächst als dass es abnimmt?

30 Jahre nach der Wende gibt es im Osten ein neues Selbstbewusstsein, über die Demütigungserfahrungen der Nach-Wende-Zeit zu sprechen. Viele haben in den Jahren nach 1989 ihre tiefe Verunsicherung versteckt. Im Gegenzug gibt es jetzt ein wachsendes Interesse am Osten. Aber dieses geht noch oft mit Staunen und Unverständnis einher.

Wie schafft es die AfD, dass sie, besonders im Osten, von vielen Wählern als Partei der kleinen Leute wahrgenommen wird?

Die AfD ist nicht die Partei der kleinen Leute. Wenn es im Bundestag um Fragen wie Mietpreisbremse, sozialen Wohnungsbau oder Abschaffung von Hartz-IV-Sanktionen geht, kommt von der AfD gar nichts. Niemand, der unter diesen Entwicklungen leidet, hat von der AfD etwas zu erwarten – ganz egal, ob er Deutscher ist oder einen migrantischen Hintergrund hat.

Aber die AfD spricht doch ausweislich der Wahlergebnisse kleine Leute an …

Die AfD profitiert davon, dass Politiker anderer Parteien und viele Medien immer wieder den Fehler machen, die „Frames“ der AfD zu übernehmen und in ihre Strategiefallen hinein zu tappen. Und sie profitiert davon, dass gerade Entrechtete in der Falle der Hoffnungslosigkeit sitzen, ssolange sie glauben, für sie werde sich ohnehin nichts mehr verbessern. Dann lautet das Angebot der Rechten: Wir sorgen wenigstens dafür, dass es anderen schlechter geht. Um solche Mechanismen zu durchbrechen, werbe ich voller Leidenschaft für neue linke Mehrheiten. Wir brauchen eine sozialökonomische Wende, einen neuen Gesellschaftsvertrag.

Wie soll der aussehen?

Alle garantiert vor Armut schützen, die Mitte besser stellen, massiv ins Öffentliche investieren und mit Klimaschutz und Friedenspolitik dafür sorgen, dass wir alle eine Zukunft auf dem Planeten haben. Ich komme gerade vom Labour-Parteitag. Die Delegierten haben dort in Brighton ein Programm für eine grüne industrielle Revolution aufgelegt. Sie sind im Sozialen radikal, propagieren die Vier-Tage-Woche. Sie stellen die Eigentumsfrage und wollen beispielsweise sämtliche Daseinsvorsorge in öffentliches Eigentum überführen.

Sind SPD und Grüne in Deutschland heute einem Linksbündnis gegenüber aufgeschlossener als noch vor einigen Jahren?

Ja, aber der wichtigste Partner in dieser Frage ist die Zivilgesellschaft. Uns gelingt eine politische Veränderung nur, wenn es eine entsprechende Mobilisierung in und Druck aus der Gesellschaft gibt. In Berlin ist das in der Mietenfrage exemplarisch gelungen. Da haben Mieterinitiativen ein Gegengewicht zur Beton- und Immobilienlobby gebildet und der Landesregierung geholfen, über sich hinauszuwachsen.

An welche anderen Themen denken Sie, wenn Sie von gesellschaftlichem Druck reden?

Neben der Mietenfrage ist das der Kampf gegen Pflegenotstand, die Rentenfrage und die Überwindung des Hartz-IV-Systems durch die Einführung sozialer Garantien. Ein erster Schritt wäre die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen – und dafür wächst auch außerhalb der Linkspartei die Unterstützung.

Sie haben kürzlich gesagt, die Linke müsse die Machtfrage stellen. Was meinen Sie damit?

Wir müssen ausstrahlen, dass wir die Verhältnisse verändern wollen. Mit Blick auf die Bundestagswahl heißt das: Wir arbeiten auf andere Regierungsmehrheiten hin. Aber nicht, um Ministerposten zu bekommen, sondern um wirklich etwas zu verändern. In Berlin heißt die Machtfrage auch, sich mit Immobilienhaien anzulegen. Machtfrage heißt, das größtmögliche Maß an Verbesserungen für die Menschen zu erstreiten.

Ist der Aufbau von gesellschaftlichem Druck nicht ein sehr langsamer Prozess?

In der Klimafrage haben wir gesehen, dass eine solche Mobilisierung auch sehr kurzfristig gelingen kann. Kaum jemand hätte vor zwei Jahren vorhergesagt, wie hegemonial das Thema werden würde.