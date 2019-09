Die Grünen müssen sich die Frage stellen, ob sie angesichts der Dringlichkeit des Klimaschutzes sich wirklich auf eine Koalition mit der Union einlassen wollen, in der sie höchstens das Vortäuschen von Klimaschutz bewirken könnten. Was die SPD anbelangt: Solange sie sich in der Gefangenschaft der großen Koalition befindet, kann es mit ihr nicht aufwärts gehen.

Hoffen Sie darauf, dass ein Kandidatenduo den SPD-Vorsitz übernimmt, das Schluss macht mit der Groko?

Ich sehe zunächst mal, dass sich die Stimmung in der SPD ändert. Alle Kandidaten in den Regionalkonferenzen erklären, dass sie offen sind für eine Mitte-Links-Regierung. Das zeigt doch, dass da viel in Bewegung gekommen ist. Wer einer Koalition mit der Linkspartei und den Grünen eine Absage erteilt, hat keine Chance, zum Vorsitzenden gewählt zu werden.

Und wenn Olaf Scholz SPD-Chef wird – schwinden dann die Chancen für Rot-Rot-Grün?

Als Demokratin werde ich immer die Entscheidung der SPD-Mitglieder akzeptieren. Wen auch immer die SPD-Basis wählt: Ich werde drauf drängen, dass wir gemeinsam eine sozial-ökonomische Wende in die Wege leiten.





SPD-Kandidatenduo Klara Geywitz, Olaf Scholz auf einer Regionalkonferenz in Kamen. Foto: Guido Kirchner/dpa

Ist die SPD für Sie eher potenzieller Partner oder Konkurrent?

Beides. Das schließt sich ja nicht aus. Wichtig ist, dass wir beide wieder stärker werden. Meine Aufgabe besteht hierbei darin, mich darum zu kümmern dass sich die Linke stabilisiert und stärker wird. Und ich hoffe darauf, dass wir, von einer gesellschaftlichen Stimmung getrieben, gemeinsam dafür sorgen, dass irgendwann niemand mehr von Armut bedroht ist. Wenn wir uns zusammenreißen, können wir eine Menge verändern.

Sind die Differenzen zwischen SPD und Linkspartei in der Außen- und Sicherheitspolitik noch so groß, wie immer behauptet wird?

Natürlich gehört die Außenpolitik zum Trennenden, da muss man sich nichts vormachen. Da wird es harte Konflikte geben. Andererseits: Zugleich beobachte ich ein Ablenkungsmanöver der SPD, jedenfalls von einzelnen Politikern wie zum Beispiel Sigmar Gabriel. Die weisen auf Differenzen in der Außenpolitik hin. Aber in Wirklichkeit geht es ihnen darum, dass ihnen unsere Vorschläge, beispielsweise zur Besteuerung von Superreichen, zu weitgehend erscheinen.

Und was ist mit der Nato? Ihre Partei will sie abschaffen.

Dass die Nato nicht mehr die Wertegemeinschaft ist, ist mit Erdogan und Trump deutlich geworden. Die Nato beweist selbst, wie notwendig es ist, ein neues kollektives Sicherheitssystem zu schaffen.

Sie stehen nun seit sieben Jahren an der Spitze der Partei: Volkspartei im Osten Linke nicht mehr, die Grünen räumen ab, für Ihre Partei gehen Wahlen in Serie verloren. Gibt‘s auch etwas, was gut läuft?

Wir haben die Kampagnenfähigkeit der Partei ausgebaut, Methoden wie Haustürbesuche und Organizing eingeführt sowie den Kontakt mit kritischen Köpfen und Bewegungen verstärkt. Mir ist es ein besonders Anliegen, Zukunftsthemen wie Digitalisierung von links zu bearbeiten. Die Zeit der Linken wird wieder kommen, wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen Schon allein die Klima-Frage erfordert eine starke sozialistische Kraft.

Die Linke wird auch nicht mehr so richtig wahrgenommen als Protestpartei. Lässt sich so etwas wieder zurückholen?

Wir stehen weiter an der Seite des Protests. Uns zeichnet eine widerständige Haltung aus. Dabei achten wir die Demokratie. Wir müssen im Bund wieder stärker als Oppositionsführer agieren.

Ist es ein Problem, dass die Linke aktuell niemand mehr so richtig Angst macht?

Das müssen wir ändern. Die richtigen, also Konzerne und Miethaie sollten vor uns Angst haben, aber die Vielen sollen wissen, dass wir für eine Gesellschaft ohne Existenzängste und Abstiegsängste streiten.