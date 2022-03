Die AfD-Fraktion ist mit dem Versuch gescheitert, einen Posten für sich im Bundestagspräsidium mit einer Organklage beim Bundesverfassungsgericht zu erstreiten. Die Karlsruher Richterinnen und Richter wiesen den Antrag als offensichtlich unbegründet zurück, wie sie am Dienstag unangekündigt mitteilten.

Seit ihrem Einzug in den Bundestag 2017 besetzt die AfD als einzige Fraktion keinen Posten im Präsidium. Die anderen Parteien haben sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten durchfallen lassen.

Unmittelbar vor dem Urteil hatten die Karlsruher Richterinnen und Richter ihr Urteil zur erfolglosen Klage des einzelnen AfD-Abgeordneten Fabian Jacobi verkündet.

Jacobi und ursprünglich auch die AfD wollten erreichen, dass spätestens im zweiten Wahlgang auch einzelne Abgeordnete ein Vorschlagsrecht für die Vizeposten haben. Das Bundesverfassungsgericht entschied nun, dass der Bundestag dieses Vorschlagsrecht auf die Fraktionen beschränken darf. (Az: 2 BvE 2/20)

Vizegerichtspräsidentin Doris König sagte bei der Urteilsverkündung, der Bundestag dürfe Abgeordnetenrechte nur einschränken, „wenn dies zur effektiven Aufgabenerfüllung oder zum Schutz sonstiger gleichwertiger Verfassungsgüter geeignet, erforderlich und angemessen ist“. In dem Fall hier sei die Einschränkung des Vorschlagsrechts „verfassungsrechtlich hinreichend legitimiert“.

Hintergrund des Verfahrens ist das Scheitern des AfD-Kandidaten bei der Verteilung der Vize-Posten des letzten Bundestags im Oktober 2017. Auch im neuen Bundestag schlug die AfD vergeblich einen Kandidaten für den Stellvertreterposten vor.

Keine Reform des Wahlvorschlagsrechts

Das Präsidium gesteht nur den Fraktionen ein Vorschlagsrecht zu. Der AfD-Politiker Jacobi stritt dafür, auch als einzelner Abgeordneter einen Namen ins Spiel bringen zu können.

Was dahintersteckt, hatte er in der Verhandlung erklärt: Laut Geschäftsordnung gelten in einem dritten Wahlgang niedrigere Hürden. Dann ist bei zwei Bewerbern der gewählt, der die meisten Stimmen bekommt.

Jacobi hatte 2019 mit Wissen der Fraktion einen zusätzlichen AfD-Kandidaten vorgeschlagen. Der Hintergedanke: Wenn zwei AfD-Leute gegeneinander anträten, würden die eigenen Stimmen reichen. Der dritte Wahlgang ist allerdings nur auf dem Papier vorgesehen. Tatsächlich ist immer nach zwei Wahlgängen Schluss. (Az. 2 BvE 2/20) (AFP, dpa)