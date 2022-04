Die Union will laut einem Bericht des Portals "Business Insider" ihren Bundestagsantrag zu militärischer Unterstützung für die Ukraine entschärfen. In einem neuen Entwurf werde die Lieferung auch von Kampfpanzern und Schützenpanzern nicht mehr ausdrücklich gefordert, hieß es am Dienstagnachmittag. Darüber hatte es in den vergangenen Tagen heftige Debatten gegeben.

In der neuen Vorlage soll die Regierung nun dem Bericht zufolge aufgefordert werden, "aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang Rüstungsgüter für die Ukraine bereitzustellen und unverzüglich dorthin zu liefern, inklusive 'schwerer Waffen' wie gepanzerte Waffensysteme und Artilleriesysteme (...)".

Bislang sind zu dem Thema getrennte Anträge von Union und Ampel-Fraktionen vorgesehen, über die voraussichtlich am Donnerstag abgestimmt werden soll. Allerdings gab es auch weiterhin Bemühungen um eine gemeinsame Lösung.

Weiter hieß es in "Business Insider", es könnten auch bald Lieferungen des Schützenpanzers "Marder" an die Ukraine von der Bundesregierung ermöglicht werden. Demnach zeichnet sich eine Lösung für die Bestückung mit Munition ab. So könne der Rüstungskonzern "Rheinmetall" diese von der Bundeswehr aufkaufen und dann gemeinsam mit durch das Unternehmen instandgesetzten Schützenpanzern an die Ukraine weiterleiten. Neu hergestellt wird diese Munition in der Schweiz, die eine Weitergabe an die Ukraine unter Hinweis auf ihre Neutralität ablehnt.

Am Dienstag hatte sich die Bundesregierung nach längerem Zögern zur Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern bereiterklärt. (AFP)