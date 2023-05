Kiew ist „schwer enttäuscht“ Geplanter Berlin-Besuch von Selenskyj könnte abgesagt werden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am 13. Mai Berlin besuchen. Das bestätigte die Berliner Polizei auf Anfrage. Näheres zu den geplanten Sicherheitsmaßnahmen konnte eine Sprecherin noch nicht nennen, die Vorbereitungen hätten begonnen. Zuerst hatte die „B.Z.“ über den Besuch berichtet.

Inmitten der Vorbereitungen kommt es jetzt zu Irritationen in Bezug auf Selenskyjs Besuch. In Kiew sei man anscheinend verärgert darüber, dass die Information an die Öffentlichkeit gelangt ist. Das berichtet t-online und beruft sich auf Aussagen aus regierungsnahen Kreisen in der Ukraine.

Jetzt werde erwogen, den Besuch von Selenskyj abzusagen. Man sei „schwer enttäuscht“, dass „anscheinend aus deutschen Quellen bewusst sehr sensible sicherheitspolitische Informationen“ veröffentlicht worden seien. Das „unverantwortliche“ Handeln könne den „möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten infrage stellen“.

Geplante Vorsichtsmaßnahmen rund um den Besuch

Selenskyj soll voraussichtlich am militärischen Teil des Hauptstadtflughafens BER mit einem Sonderflug landen, so die Polizeisprecherin. Laut „B.Z.“ soll er im Hotel Ritz-Carlton einchecken. Wegen des Besuchs soll demnach rund um den Potsdamer Platz, wo das Hotel liegt, die höchste Sicherheitsstufe 1 gelten.

Ein Polizeieinsatz mit Absperrungen, Personenkontrollen, Scharfschützen und Sprengstoffhunden sei geplant, hieß es.

Die Details des Einsatzes stehen noch nicht fest, hieß es von der Polizei. Die Behörde warte aber noch auf Zuarbeit vom Kanzleramt zum Ablauf des Besuchs. Die Polizei kenne sich aber mit solchen Einsätzen aus, auch wenn Selenskyjs zu einer der gefährdetsten Staatsoberhäupter zähle.

Nach Programm in Berlin soll Selenskyj weiter nach Aachen fliegen

Am 14. Mai soll der ukrainische Präsdient dann mit militärischen Ehren von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) offiziell empfangen werden, danach stehe eine Pressekonferenz sowie ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm.

Am Nachmittag soll er mit einem Helikopter nach Aachen fliegen, wo er mit dem Karlspreis geehrt wird.

Die Veranstalter hatten bereits bekanntgegeben, dass sie sich auf eine persönliche Teilnahme Selenskyjs vorbereiteten, diese aber noch offen sei. Der Karlspreis der Stadt Aachen wird seit 1950 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Einheit Europas verdient gemacht haben.

Das Kanzleramt bestätigte den Berlin-Besuch Selenskyjs zunächst nicht. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte zu den Berichten auf Anfrage, zu den Terminen des Bundeskanzlers äußere man sich erst am Freitag der Vorwoche.

Es wäre der erste Besuch Selenskyjs in Deutschland nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. In Deutschland war er zuletzt im Juli 2021, um die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu besuchen. (Tsp, mit dpa)