Das auf Worte Taten folgen, wird in diesen Tagen oft gesagt. Es geht dann meist um Attacken auf Menschen, über die zuvor verächtlich gesprochen wurde. Dass der Spruch auch in anderen Zusammenhängen gilt, macht eine Klage vor dem Verwaltungsgericht München jetzt klar. Dort hatte ein Mann dagegen geklagt, dass die oberbayerische Stadt Eichstätt öffentliche Parkplätze als "Frauenparkplätze" ausgewiesen hat. Klagegrund laut Gericht: Er fühlte sich davon als Mann diskriminiert. Frauen seien auch diskriminiert, weil Frauenparkplätze suggerierten, dass Frauen schutzbedürftig seien. Das erinnert ein bisschen an die Debatte um die Frauenquote, der gern angehängt wird, Frauen, die wirklich etwas drauf haben, bräuchten die nicht. Aber anders als die Quote, die im Unternehmen gilt oder nicht, ist ein Frauenparkplatz ein Angebot, dass keine Frau annehmen muss. Die Klage in München könnte mit dem Bild des "weißen alten Mannes" zu tun haben, der – nachdem er jahrhundertelang die Welt organisieren durfte – damit hadert, dass das nun von vielen Seiten bekrittelt wird.

Also ruft er ebenfalls "Diskriminierung!" und stellt eine Gleichverletzlichkeit her, die es nicht gibt. Dass der Kläger Jahrgang 1992 ist, weist darauf hin, dass die Ansicht, Männer müssten sich verteidigen, generationsübergreifend wirkt. Schade. Wenn Parkplätze für Frauen reserviert sind, ist das eine Bitte – mehr nicht. Der kann man entsprechen. Oder anders gesagt: Gegen "Frauenparkplätze" agitieren ist wie Kindern ihr Eis klauen: überflüssig und doof.